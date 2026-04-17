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트럼프 “종전 합의 주말에 열릴 수도···합의 매우 근접”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 "주말에 열릴 수도 있다"고 말했다.

트럼프 대통령은 이란이 핵무기 개발 포기와 농축 우라늄 반납에 동의한 것으로 믿는다며 종전 합의안에는 "석유 무상 공급"과 호르무즈 해협 개방이 포함될 것이라고 말했다.

그는 이란과의 종전 합의가 이루어질 경우 평화 협정에 서명하기 위해 중재국 파키스탄의 수도 이슬라마바드를 방문하는 방안도 고려하고 있다고 말했다.

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트럼프 “종전 합의 주말에 열릴 수도···합의 매우 근접”

입력 2026.04.17 06:56

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 남쪽 잔디광장에서 대통령 전용 헬기 ‘마린원’에 탑승하기 전 취재진과 만나고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 남쪽 잔디광장에서 대통령 전용 헬기 ‘마린원’에 탑승하기 전 취재진과 만나고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 “주말에 열릴 수도 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 16일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 라스베이거스로 출발하기 전 취재진과 만나 “우리는 합의에 매우 가까이 와 있다. 좋은 합의가 될 것”이라며 이같이 말했다고 dpa·블룸버그통신이 전했다.

그는 오는 21일로 만료되는 이란과의 ‘2주 휴전’을 연장할 준비가 돼 있다고 했다. 그러면서 종전 합의 도출을 위해 휴전을 연장할 필요는 없을 것이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이란이 핵무기 개발 포기와 농축 우라늄 반납에 동의한 것으로 믿는다며 종전 합의안에는 “석유 무상 공급”과 호르무즈 해협 개방이 포함될 것이라고 말했다.

그는 이란과의 종전 합의가 이루어질 경우 평화 협정에 서명하기 위해 중재국 파키스탄의 수도 이슬라마바드를 방문하는 방안도 고려하고 있다고 말했다.

앞서 지난 10일 이슬라마바드에서는 J D 밴스 미 부통령이 이끄는 미국 측 대표단과 이란 간 첫 대면 회담이 진행됐다. 지난 7일 발효된 양측의 2주 휴전 합의는 오는 21일 만료된다.

미 “이란과 합의 가능성 긍정적”…종전 ‘기대감’

미국과 이란의 2차 대면 종전 회담 일정을 조율 중인 백악관이 이란과 “합의할 가능성에 대해 긍정적으로 생각한다”고 밝혔다. 중재국 파키스탄이 미국 측 메시지를 들고 이란을 방문한 것으로 전해지면서 미·이란이 핵 폐기 등 핵심 쟁점에서 입장차를 좁힐 수 있을지 주목된다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 15일(현지시간) 브리핑에서 “(미·이란) 협상은 ...

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