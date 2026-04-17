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헤즈볼라 “휴전 중 이스라엘군 주둔 용납 불가”

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본문 요약

이스라엘과 레바논이 열흘간의 휴전에 합의한 가운데 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라가 휴전 기간 이스라엘군의 레바논 주둔을 용납하지 않겠다고 밝혔다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 이스라엘과 레바논이 미 동부시간으로 16일 오후 5시부터 열흘간 휴전에 돌입한다고 밝혔다.

1948년 이스라엘 건국 이후 78년간 사실상 전쟁 상태를 이어오고 있는 양국은 지난 14일 마코 루비오 미 국무장관의 중재 아래 미국에서 휴전 협상을 벌였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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헤즈볼라 “휴전 중 이스라엘군 주둔 용납 불가”

입력 2026.04.17 07:27

  • 최경윤 기자

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16일(현지시간) 이스라엘의 공습을 받은 레바논 남부 티레 지역에서 연기가 피어오르고 있다. APF연합뉴스

16일(현지시간) 이스라엘의 공습을 받은 레바논 남부 티레 지역에서 연기가 피어오르고 있다. APF연합뉴스

이스라엘과 레바논이 열흘간의 휴전에 합의한 가운데 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라가 휴전 기간 이스라엘군의 레바논 주둔을 용납하지 않겠다고 밝혔다.

헤즈볼라는 16일(현지시간) 공식 논평을 통해 “레바논 영토에 이스라엘군이 존재하는 것은 레바논과 그 국민에게 저항할 권리를 부여하는 것”이라며 “어떤 형태의 휴전 합의도 이스라엘이 레바논 내부에서 행동의 자유를 누리는 것을 허용해서는 안 된다”고 밝혔다.

이는 헤즈볼라가 장악하고 있는 레바논 남부에서 지상전을 진행해온 이스라엘군의 철군을 압박하기 위한 발언으로 보인다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 소집한 안보 내각 회의에서 “10일간의 휴전 기간에도 이스라엘군은 전략적 요충지를 계속 점유할 것”이라며 “시리아 국경까지 이어지는 확장된 보안 구역에 머물 것”이라고 밝힌 바 있다.

한편 친헤즈볼라 성향인 나비 베리 레바논 의회 의장은 성명에서 피란민들에게 “휴전 협정 발효 이후 상황이 더 명확해질 때까지 고향 도시와 마을로의 귀환을 잠시 미뤄달라”고 당부했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 이스라엘과 레바논이 미 동부시간으로 16일 오후 5시(한국시간 17일 오전 6시)부터 열흘간 휴전에 돌입한다고 밝혔다. 1948년 이스라엘 건국 이후 78년간 사실상 전쟁 상태를 이어오고 있는 양국은 지난 14일 마코 루비오 미 국무장관의 중재 아래 미국에서 휴전 협상을 벌였다. 헤즈볼라는 협상에 참여하지 않았다.

33년 만에 마주 앉은 레바논·이스라엘…“협상 지속”

이스라엘 건국 이후 무력 충돌이 끊이지 않았던 레바논과 이스라엘이 미국의 중재로 33년 만에 직접 회담을 하고 향후 평화 협상을 시작하기로 합의했다. 그러나 이스라엘이 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라를 계속 공습하고 헤즈볼라가 회담 자체에 반대하고 있어 양국 협상이 실질적 성과를 낼지는 의문시된다. 나다 하마데 모아와드 주미 레바논 대사와 예히엘 라이...

https://www.khan.co.kr/article/202604152031005/?utm_source=urlCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharing

이스라엘·레바논 열흘 휴전 발효…헤즈볼라 “휴전 여부, 이스라엘 하기 달려”

이스라엘과 레바논이 미 동부시간 기준으로 16일 오후 5시(한국시간 17일 오전 6시)부터 열흘동안 휴전한다. 이란과 협상을 타결시키기 위해 레바논 휴전이 필요한 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재와 압박 때문인 것을 보인다. 다만 교전 상대인 친이란 무장정파 헤즈볼라와 이스라엘 간에 불신이 큰 탓에 언제든 휴전이 깨질 수 있는 아슬아슬한 상황이다. 트...

https://www.khan.co.kr/article/202604170305001/?utm_source=urlCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharing

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