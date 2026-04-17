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피아니스트 임윤찬이 선보이는 ‘모차르트’ 헌사

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본문 요약

모차르트 탄생 270주년을 맞아 피아니스트 임윤찬이 자신만의 '헌사'를 마련했다.

오는 6월 임윤찬은 카메라타 잘츠부르크와 모차르트 피아노협주곡 24, 25번을 선보인다.

카메라타 잘츠부르크는 모차르트 스페셜리스트이자 잘츠부르크의 정체성을 형성하는 앙상블로, 이번 협연 공연은 임윤찬이 직접 프로그램을 짜고 라인업을 정한 '메이드 바이 임윤찬'이라고 공연기획사 목프로덕션은 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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피아니스트 임윤찬이 선보이는 ‘모차르트’ 헌사

입력 2026.04.17 07:30

  • 박경은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

오는 6월15일 카메라타 잘츠부르크와 협연…17일 오후 2시 티켓 오픈

모차르트 탄생 270주년을 맞아 피아니스트 임윤찬이 자신만의 ‘헌사’를 마련했다. 모차르트 피아노협주곡 협연을 시작으로 그는 내년까지 모차르트 피아노 소나타 전곡 연주에 도전한다.

오는 6월 임윤찬은 카메라타 잘츠부르크와 모차르트 피아노협주곡 24, 25번을 선보인다. 카메라타 잘츠부르크는 모차르트 스페셜리스트이자 잘츠부르크의 정체성을 형성하는 앙상블로, 이번 협연 공연은 임윤찬이 직접 프로그램을 짜고 라인업을 정한 ‘메이드 바이 임윤찬’이라고 공연기획사 목프로덕션은 설명했다.

6월9일과 11일은 도쿄, 15일 서울 롯데콘서트홀에서 각각 공연한다. 100분간의 공연은 모차르트의 오페라 아리아 ‘어찌 그대를 잊으리’로 문을 연다. 소프라노 임선혜가 함께 한다. 서울 공연 티켓 판매는 17일 오후 2시부터 시작된다.

이어 임윤찬은 하반기부터 모차르트 피아노 소나타 전곡 연주를 이어간다. 10월 뉴욕 카네기홀을 시작으로 런던 위그모어홀, 암스테르담 콘세르트헤보우, 빈 무지크페라인 등 세계 유수의 공연장에서 대장정이 이어진다. 내년 5월까지 모두 14차례의 공연이 예정되어 있다.

임윤찬 & 카메라타 잘츠부르크 공연 포스터. 목프로덕션 제공

임윤찬 & 카메라타 잘츠부르크 공연 포스터. 목프로덕션 제공

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