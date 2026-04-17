네타냐후 “레바논과 평화협정 체결할 역사적 기회”···휴전 기간 철군은 거부

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령이 주도하는 레바논과의 일시 휴전을 계기로 평화 협정 체결에 대한 기대감을 드러냈다. 다만 레바논 남부 지역에서의 철군은 거부했다.

네타냐후 총리는 16일(현지시간) 소집된 안보 내각 회의 이후 공개한 영상 메시지에서 “평화 협정을 체결할 역사적인 기회가 왔다”며 “트럼프 대통령이 양측을 초청해 본격적인 협상을 추진할 계획”이라고 밝혔다고 이스라엘 매체 와이넷은 전했다.

그는 이번 휴전이 이스라엘의 강력한 군사적 성과를 바탕으로 마련됐다며 “이스라엘이 레바논 내 세력 균형을 완전히 바꿨다”고 주장했다. 그는 2024년 헤즈볼라 수장 하산 나스랄라 사살, 헤즈볼라를 겨냥한 ‘무선호출기(삐삐) 연쇄 폭발’ 공격, 헤즈볼라 미사일 무기고 파괴 등을 군사적 성과 사례로 거론했다. 헤즈볼라는 레바논 내 친이란 무장단체다.

네타냐후 총리는 “지난 한 달간 40여년 만에 처음으로 레바논으로부터 직접 대화 요청을 받았다”며 “나는 그 부름에 응답했다”라고도 말했다. 앞서 트럼프 대통령은 양국 정상 간 직접 접촉을 예고했지만 조셉 아운 레바논 대통령은 네타냐후 총리와의 만남을 거부한 것으로 알려졌다.

네타냐후 총리는 이스라엘이 지상전을 벌여 온 레바논 남부에서 휴전 기간 철군하지 않겠다는 뜻도 밝혔다. 그는 “휴전 기간에도 이스라엘의 안보 원칙은 양보할 수 없다”며 “레바논 남부 10㎞ 폭의 확장된 안보 구역에 계속 주둔할 것”이라고 했다. 그러면서 향후 평화 협정 과정에서 이스라엘을 위협해 온 헤즈볼라의 로켓 전력을 반드시 해결하겠다고도 덧붙였다.

네타냐후 총리는 이란과의 휴전 관련, 최근 이틀간 트럼프 대통령과 통화한 사실을 언급하며 “트럼프 대통령은 이란 해상 봉쇄를 지속하고 잔존 핵 능력을 해체하겠다는 결연한 의지를 보인다”고 전했다. 그는 “이스라엘은 미국과 함께 이란의 위협을 완전히 제거하고 향후 수년간 안보와 외교 지형을 근본적으로 바꿀 수 있을 것”이라고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 이스라엘과 레바논이 미 동부시간으로 16일 오후 5시(한국시간 17일 오전 6시)부터 열흘간 휴전에 돌입한다고 밝혔다.