우상호, 하정우 차출설에 “대통령 참모까지 징발할 위기는 아니지 않나”

더불어민주당 강원지사 후보인 우상호 전 청와대 정무수석이 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 민주당 후보로 하정우 청와대 AI미래기획수석 차출이 거론되는 데 대해 “굳이 대통령 참모까지 징발해서 박아야 할 정도로 위기는 아니지 않나”라고 말했다.

우 전 수석은 16일 저녁 MBC 라디오 <권순표의 뉴스하이킥> 인터뷰에서 “지금 부산 분위기가 나쁘지 않지 않나. 더군다나 그 지역은 박민식 국민의힘 후보가 나올 가능성이 높고 한동훈 후보가 나와서 보수가 분열됐잖나”라며 이같이 말했다.

우 전 수석은 북갑 보수 후보 단일화 가능성에 대해 “한동훈 전 국민의힘 대표가 양보할 생각이면 거길 왜 갔겠나”라며 “장동혁 국민의힘 대표가 한동훈 후보 당선되도록 국민의힘 후보를 양보시키면 한 전 대표를 (당에서) 쫓아낸 걸 잘못했다고 인정하는 꼴이다. 그래서 장 대표가 절대 양보할 수 없는 문제”라고 선을 그었다.

우 전 수석은 “당에서는 이분(하 수석)이 적임자라고 생각할 수도 있다. 탐도 나고”라며 “지금 AI(인공지능)가 대한민국 미래 산업으로 막 성장하고 있는데 이분을 빼는 건 국가적 손실”이라고 말했다. 그는 “지난번 대통령이 농담처럼 ‘왔다 갔다 하지 말고 남아 있는 게 좋겠다’는 식으로 얘기했잖나. 그게 진심일 거라고 본다”고 말했다.

우 전 수석은 출마 여부는 이재명 대통령과 민주당이 아닌 하 수석 본인이 결정해야 한다는 지난 15일 강훈식 대통령비서실장 발언에 대해 “마치 (출마 여부가) 대통령 결정인 것처럼 얘기하면 대통령한테 부담을 주니까 대통령과 연결시켜 (하 수석이) 말한 것에 대한 차단이라고 본다”라고 평가했다.

우 전 수석은 하 수석 출마가 어려울 것으로 본다며 “분위기 좋을 때는 미래의 성장 가능성이 있는 새로운 신진을 발굴해 부산 선거판에 바람을 일으키는 것도 좋은 방법”이라고 주장했다.