구윤철 “요소수 공공비축분 이달 말 방출…공급망 안정 총력”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 16일(현지시간) “차량용 요소·요소수의 재고부족에 선제적으로 대응하기 위해 이달 말 공공비축분 방출을 추진하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 미국 워싱턴DC에서 영상 연결 방식으로 비상경제본부 회의를 주재하며 “전체 요소 재고는 약 3개월분의 여력이 있으나, 기업 간 재고 불균형에 선제적으로 대응하기 위한 조치”라고 설명했다.

구 부총리는 16∼17일 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석하기 위해 미국을 방문 중이다.

그는 “중동전쟁은 현재 세계 경제의 가장 큰 위험 요인”이라며 “고유가 등 물가압력과 공급망 교란, 금융시장 불확실성 등 다양한 경로를 통해 경제에 충격을 주고 있다”고 했다. 이어 “국제통화기금(IMF)도 세계경제가 다시 한번 시험대에 올랐다고 평가했다”고 소개하면서 “지금은 이 전쟁 대처 능력이 국가의 경쟁력”이라고 강조했다.

구 부총리는 “종전이 명확해질 때까지 비상경제 대응체계를 확고하게 유지해 공급망 안정과 민생 애로 해소에 적극적으로 대응하겠다”고 밝혔다.

그는 “원유·나프타 등 핵심품목 물량 확보와 공급망 안정을 위해 국제 공조를 강화하는 한편 선박이 호르무즈해협을 안전하게 통과하도록 통항정보 제공, 24시간 기술 지원체계 가동 등으로 적극적으로 지원하겠다”고 했다.

또 “전국민 공급망 애로 핫라인을 통해 접수된 애로요인은 규제특례와 적극행정 등으로 신속히 해결하겠다”고 덧붙였다.

구 부총리는 각 부처에 고유가 피해지원금 등 국회를 통과한 추가경정예산(추경)의 신속한 집행에 만전을 기해달라고도 당부했다. 그는 “27일부터 지급되는 고유가 피해지원금 등 신속집행관리 대상 10조5000억원은 상반기 내 85% 이상 집행되도록 노력을 다하겠다”고 했다.