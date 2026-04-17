트럼프 “교황, 이란 핵무기 보유할 수 있다고 말해”···허위 주장까지 등장

이란 전쟁을 둘러싸고 레오 14세 교황과 설전을 벌여 온 도널드 트럼프 미국 대통령이 교황이 이란의 핵무기 보유를 지지했다는 허위 주장을 했다.

CNN에 따르면 트럼프 대통령은 16일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 라스베이거스로 출발하기 전 ‘왜 교황과 싸우고 있냐’는 취재진의 질문에 “교황에게 개인적인 감정은 없다. 나는 옳은 일을 해야 한다”고 답했다. 그러면서 “교황은 이란이 핵무기를 가질 수 있다는 성명을 발표했다”며 “나는 이란이 핵무기를 가질 수 없다고 말하는 것”이라고 주장했다.

이에 기자가 “교황은 그런 말씀 하신 적 없다”고 반박하자 트럼프 대통령은 “나는 교황과 의견이 다를 수 있다. 내겐 그럴 권리가 있다”고 말했다. 그는 또 “교황이 세계 문제에 대해 어떤 말을 하든 자유지만 험악한 세상의 현실을 이해해야 한다”며 “교황은 이란이 지난 몇 달 동안 4만2000명 이상을 살해했다는 사실을 이해해야 한다”고 했다.

CNN은 교황이 이란이 핵무기를 보유할 수 있다고 말한 적이 없으며 그는 오히려 전 세계 국가들이 핵무기를 포기할 것을 촉구해왔다며 트럼프 대통령이 “허위 주장”을 했다고 보도했다.

트럼프 대통령은 이날 “열렬한 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 지지자”인 교황의 큰 형 루이스 프레보스트를 언급하며 “교황도 (그와 같이) 분명 훌륭한 분일 것”이라고 말하기도 했다.

최초의 미국인 교황인 레오 14세는 최근 미·이스라엘과 이란의 전쟁이 지속하자 “하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다” “전능에 대한 망상이 전쟁을 부추기고 있다” 등 비판 발언을 잇달아 내놨다. 그는 트럼프 대통령을 겨냥한 듯 “자기 자신과 돈에 대한 우상 숭배는 이제 그만! 권력 과시도 이제 그만! 전쟁도 이제 그만”이라고 말하기도 했다. 이에 트럼프 대통령은 교황에 대해 “범죄 문제에 나약하고 외교 정책에선 형편없다”고 비난했다.