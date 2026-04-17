대한성공회 서울주교좌성당 축성 100주년 기념 음악회

대한성공회 서울주교좌성당은 축성 100주년을 맞아 다음달 2일 오후 5시 서울주교좌성당에서 기념음악회를 개최한다고 17일 밝혔다.

1987년 민주화운동 흐름에서 시민사회와 함께 호흡했으며 1998년 외환위기 시기에는 실직자와 노숙인을 위한 무료급식, 자활지원을 했다.

또 성공회 정오음악회를 비롯해 서울시립교향악단과 '퇴근길 토크 콘서트'를 개최하며 시민들을 위한 도심속 문화공간으로서의 역할도 해 왔다.