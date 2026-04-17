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대한성공회 서울주교좌성당 축성 100주년 기념 음악회

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대한성공회 서울주교좌성당은 축성 100주년을 맞아 다음달 2일 오후 5시 서울주교좌성당에서 기념음악회를 개최한다고 17일 밝혔다.

1987년 민주화운동 흐름에서 시민사회와 함께 호흡했으며 1998년 외환위기 시기에는 실직자와 노숙인을 위한 무료급식, 자활지원을 했다.

또 성공회 정오음악회를 비롯해 서울시립교향악단과 '퇴근길 토크 콘서트'를 개최하며 시민들을 위한 도심속 문화공간으로서의 역할도 해 왔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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대한성공회 서울주교좌성당 축성 100주년 기념 음악회

입력 2026.04.17 09:08

대한성공회 서울주교좌성당은 축성 100주년을 맞아 다음달 2일 오후 5시 서울주교좌성당에서 기념음악회를 개최한다고 17일 밝혔다. 이번 공연에서는 작곡가 이건용의 신작 칸타타 ‘거룩한 집이여’가 세계초연된다. 이 작품은 성경 본문과 교회 성가, 성당의 역사적 기록을 하나의 음악적 언어로 결합해 장엄한 신앙 서사로 펼쳐낸다. 특히 작품 곳곳에 삽입된 ‘교회는 주님 나라요’는 회중이 함께 노래하는 부분으로, 무대 위의 음악가와 객석의 신자가 하나의 찬양으로 만나는 순간을 표현한다. 이와 함께 루이 비에른의 ‘장엄 미사’와 시편합창도 연주된다.

서울주교좌성당은 1926년 5월2일 서울 정동에 처음 문을 열었다. 이후 지난 100년간 신앙의 중심이자 시대와 함께해 온 공간으로 자리매김했다. 1987년 민주화운동 흐름에서 시민사회와 함께 호흡했으며 1998년 외환위기 시기에는 실직자와 노숙인을 위한 무료급식, 자활지원을 했다. 또 성공회 정오음악회를 비롯해 서울시립교향악단과 ‘퇴근길 토크 콘서트’를 개최하며 시민들을 위한 도심속 문화공간으로서의 역할도 해 왔다.

대한성공회 서울주교좌성당 축성 100주년 기념 음악회

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