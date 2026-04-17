창간 80주년 경향신문

교황 “세계가 소수의 폭군에 유린당하고 있어…화가 따를 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령과 이란 전쟁 관련 설전을 이어오고 있는 레오 14세 교황이 세계가 전쟁에 수십억달러를 쓰는 "소수의 폭군에 유린당하고 있다"고 밝혔다.

이란 전쟁을 둘러싸고 레오 14세 교황과 설전을 벌여 온 도널드 트럼프 미국 대통령이 교황이 이란의 핵무기 보유를 지지했다는 허위 주장을 했다.

CNN에 따르면 트럼프 대통령은 16일 워싱턴 백악관에서 라스베이거스로 출발하기 전 '왜 교황과 싸우고 있냐'는 취재진의 질문에 "교황에게 개인적인 감정은 없다. 나는 옳은 일을 해야 한다"고 답했...

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

교황 “세계가 소수의 폭군에 유린당하고 있어…화가 따를 것”

입력 2026.04.17 09:46

수정 2026.04.17 10:27

펼치기/접기
  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

트럼프 행정부와 설전 연장선…국가 간 대화 촉구

아프리카 순방 중인 레오 14세 교황이 15일(현지시간) 카메룬 수도 야운데에 있는 은굴 잠바(하나님의 권능) 보육원을 방문하고 있다. AFP연합뉴스

아프리카 순방 중인 레오 14세 교황이 15일(현지시간) 카메룬 수도 야운데에 있는 은굴 잠바(하나님의 권능) 보육원을 방문하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 이란 전쟁 관련 설전을 이어오고 있는 레오 14세 교황이 세계가 전쟁에 수십억달러를 쓰는 “소수의 폭군에 유린당하고 있다”고 밝혔다.

아프리카를 순방 중인 교황은 16일(현지시간) 카메룬 바멘다 성요셉 대성당에서 열린 집회에서 “살상과 파괴에는 수십억달러가 쓰이고 있지만 치유와 교육, 복구에 필요한 자원은 어디에서도 찾을 수 없다”며 이같이 말했다고 가디언은 전했다.

교황은 “군사·경제·정치적 이익을 위해 종교와 하느님의 이름을 더럽히는 자들에게 화가 따를 것”이라며 “이들은 성스러운 것을 어둠과 오물 속으로 끌고 들어가고 있다”고도 말했다.

이번 발언은 첫 미국인 교황인 레오 14세와 트럼프 행정부가 미·이스라엘과 이란의 전쟁에 대한 설전을 이어가는 가운데 나왔다. 교황은 “하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다” “전능에 대한 망상이 전쟁을 부추기고 있다”라며 트럼프 대통령을 겨냥한 비판을 내놨다. 이에 트럼프 대통령은 교황을 향해 ”범죄 문제에 나약하고 외교 정책에선 형편없다“고 비난했다. J D 밴스 미 부통령은 “정당한 전쟁 이론은 1000년 이상 이어져 왔다”며 교황을 비판하기도 했다.

미국가톨릭주교회의는 밴스 부통령의 발언을 정면 반박했다. 주교회는 교리위원회 의장 제임스 마사 명의의 성명을 내고 “1000년 전통의 전쟁 원칙은 모든 평화적 노력이 실패한 후 자위권 차원에서만 전쟁을 정당화할 수 있다는 것”이라며 “교황은 전쟁을 벌이는 자들의 기도에는 귀 기울이지 않는다”고 밝혔다.

아프리카 순방길 기내에서 취재진과 만난 교황은 “나는 정치인이 아니며 정치적 논쟁을 하려는 것도 아니다”라며 “전쟁에 반대하고 국가 간 대화와 다자주의를 촉진하는 것이 나의 역할”이라고 말했다.

트럼프 “교황, 이란 핵무기 보유할 수 있다고 말해”···허위 주장까지 등장

이란 전쟁을 둘러싸고 레오 14세 교황과 설전을 벌여 온 도널드 트럼프 미국 대통령이 교황이 이란의 핵무기 보유를 지지했다는 허위 주장을 했다. CNN에 따르면 트럼프 대통령은 16일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 라스베이거스로 출발하기 전 ‘왜 교황과 싸우고 있냐’는 취재진의 질문에 “교황에게 개인적인 감정은 없다. 나는 옳은 일을 해야 한다”고 답했...

https://www.khan.co.kr/article/202604170903001/?utm_source=urlCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharing

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글