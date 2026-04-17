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젊은작가상 수상작품집 올해도 인기…여성, 30대가 주요 독자

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본문 요약

한국 문학을 이끌어갈 젊은 작가들의 소설을 모은 '젊은작가상 수상작품집'이 젊은 독자층을 중심으로 인기를 얻고 있다.

17일 교보문고가 발표한 4월 둘째 주 베스트셀러 순위에서는 <제17회 젊은작가상 수상작품집>이 출간과 함께 종합 7위로 진입했다.

젊은작가상은 문학동네가 한 해 동안 발표된 데뷔 10년 이내 작가들의 중·단편소설 중에서 눈부신 성취를 보여준 작품들에 수여하는 상이다.

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젊은작가상 수상작품집 올해도 인기…여성, 30대가 주요 독자

입력 2026.04.17 10:00

  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제17회 젊은작가상 수상작품집

제17회 젊은작가상 수상작품집

한국 문학을 이끌어갈 젊은 작가들의 소설을 모은 ‘젊은작가상 수상작품집’이 젊은 독자층을 중심으로 인기를 얻고 있다.

17일 교보문고가 발표한 4월 둘째 주 베스트셀러 순위에서는 <제17회 젊은작가상 수상작품집>이 출간과 함께 종합 7위로 진입했다. 젊은작가상은 문학동네가 한 해 동안 발표된 데뷔 10년 이내 작가들의 중·단편소설 중에서 눈부신 성취를 보여준 작품들에 수여하는 상이다. 현재 문단에서 주목받은 신진 작가들의 작품을 엄선한 작품집에 마니아 독자층이 형성돼 매년 출간 즉시 베스트셀러 순위에 오른다. 올해는 대상작인 김채원의 ‘별 세 개가 떨어지다’를 비롯한 7편이 수록됐다. 교보문고에 따르면 이 책의 전체 구매 독자 중 30대가 37.2%로 가장 많았으며, 40대와 20대가 각각 22.5%, 22.4%다. 성별로는 여성 독자가 남성의 약 2배다.

이번 순위에선 동명 영화의 원작 소설인 앤디 위어의 <프로젝트 헤일메리>가 4주 연속 1위를 지켰다. <아르테미스>(15위), <마션>(26위)까지 위어의 ‘우주 3부작’이 동반 역주행을 이어갔다.

■ 교보문고 4월 2주차 베스트셀러 순위(4월 8일∼15일 판매 기준)
1. 프로젝트 헤일메리(앤디 위어·알에이치코리아)
2. 괴테는 모든 것을 말했다(스즈키 유이·리프)
3. 사랑이 있으니 살아집디다(유시민·은빛)
4. 인생을 위한 최소한의 생각(신영준·상상스퀘어)
5. 완벽한 원시인(자청·필로틱)
6. 자몽살구클럽(한로로·어센틱)
7. 제17회 젊은작가상 수상작품집(김채원·문학동네)
8. 부처님 말씀대로 살아보니(토니 페르난도·윌마)
9. 나의 완벽한 장례식(조현선·북로망스)
10. 모순(양귀자·쓰다)

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