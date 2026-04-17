나경원 “한동훈과 단일화, 그때 상황 봐서 해야 되면 해야”

장동혁 방미엔 “시기가 적절치 않았다”

나경원 국민의힘 의원이 17일 무소속인 한동훈 전 국민의힌 대표가 출마를 선언한 부산 북갑 보궐선거에 국민의힘 후보를 공천하되 단일화는 “그때 상황 봐서 해야 되면 해야 된다”고 밝혔다. 그는 장동혁 당대표의 방미에 대해선 “시기 자체가 좀 적절치 않았다”고 말했다.

나 의원은 이날 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에 나와 이같이 말했다. 그는 이어 “정치는 무한한 가능성이 있는 것”이라며 “무한한 상상력이 있는 것이 정치”라고 말했다. 부산 북갑 보궐선거에서 국민의힘 후보와 한 전 대표의 보수 진영 단일화 가능성을 열어두는 발언이다.

나 의원은 당 일각의 부산 북갑 무공천 주장에 대해선 “공당이 공천을 안 할 수는 없다”고 말했다. 그는 한 전 대표의 부산 북갑 선거에 대해선 부정적으로 전망했다. 그는 “부산에 연고가 없는 걸로 아는데, 부산에 근무 2년 했다, 이런 걸 그 지역 사람들이 연고로 안 친다”며 “그래서 굉장히 어렵지 않을까 걱정한다”고 말했다.

나 의원은 장 대표의 방미에 대해 “그렇게 예뻐 보이는 그림은 아니었다”며 “시기적으로도 내용적으로도 아쉬움이 많다”고 평가했다. 그는 별다른 면담 성과가 없었다는 지적을 의식한 듯 “사실 야당 지도부의 방미는 굉장히 어려움이 많다”며 “우리 지방선거를 앞둔 부분도 있지만 미국으로서는 굉장히 복잡한 상황 아닌가. 한반도에 관심을 두기 어려운 시기”라고 말했다.