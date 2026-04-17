2040년까지 국내서 전기 얼마나 쓸까···“직접 확인하고 목소리 내세요”

기후부, 수요 전망 관련 대국민 정책토론회 개최

에너지 정책의 근간이 될 12차 전력수급기본계획(전기본) 수립을 위해 2040년까지의 전력 수요 전망 결과를 확인하고 논의하는 공개 토론회가 오는 22일 열린다.

기후에너지환경부와 12차 전기본 수립 총괄위원회는 22일 오전 10시 서울 양천구 한국방송회관 코바코홀에서 3차 대국민 정책 토론회를 개최한다고 밝혔다.

전력 수요 전망은 향후 15년간 국내에서 사용될 전기의 양을 예측하는 것으로, 에너지 정책 수립의 최우선 기초자료가 된다. 예측 수요에 기반해 필요한 발전설비 용량과 이를 잇는 송전망 규모가 결정되기 때문이다.

특히 최근 인공지능(AI) 데이터센터 확산, 반도체 클러스터 구축, 전기화 촉진 등 전력 수요의 구조적 변화로 인해 정교한 수요 전망의 중요성이 어느 때보다 커지고 있다.

12차 전기본 수립 총괄위 산하 수요 소위원회는 지난 4개월간 9차례에 걸친 전문가 논의를 통해 2040년까지의 전력 수요 전망 잠정안을 도출했다.

이번 토론회는 국민과 함께 수립하는 ‘개방형 전기본’이라는 원칙에 따라 계획 수립 과정의 투명성을 높이고 국민의 목소리를 반영하기 위한 것이라고 기후부는 설명했다.

현장 참석을 원하면 오는 21일 낮 12시까지 신청 페이지(https://event-us.kr/124324)에서 신청하면 된다. 토론회는 기후에너지환경부 유튜브 채널을 통해 생중계도 될 예정이다.