김해 압력탱크 제조공장서 점검 중 폭발…50대 작업자 1명 숨져

지난 16일 오후 7시 11분쯤 경남 김해시 상동면 변압기 압력탱크 제조공장에서 압력탱크가 점검 과정에서 터지는 사고가 발생했다.
이 사고로 공장 노동자 50대 A씨가 날아온 압력탱크 부품에 맞아 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.
당시 A씨는 압력탱크를 점검하던 중이었다. 이 사업장은 중대재해 처벌에 관한 법률 적용 대상이다.
경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
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입력 2026.04.17 10:13
수정 2026.04.17 10:19펼치기/접기
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지난 16일 오후 7시 11분쯤 경남 김해시 상동면 변압기 압력탱크 제조공장에서 압력탱크가 점검 과정에서 터지는 사고가 발생했다.
이 사고로 공장 노동자 50대 A씨가 날아온 압력탱크 부품에 맞아 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.
당시 A씨는 압력탱크를 점검하던 중이었다. 이 사업장은 중대재해 처벌에 관한 법률 적용 대상이다.
경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
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