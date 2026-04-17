김승연 한화 회장, 북일학원 퇴직 교사 초청해 만찬…“개교 50년, 초석에 감사”

퇴직 교사들, 김 회장에 붓글씨 액자와 호두과자 전달

“50년을 이어온 북일의 횃불은 선생님들의 헌신으로 늘 밝은 빛을 낼 수 있었다”

김승연 한화그룹 회장은 지난 16일 서울 중구 플라자호텔에서 열린 북일학원 퇴직 교사 초청 만찬에서 이같이 말했다.

김 회장은 이어 “북일고 개교 50주년을 맞아 북일의 초석을 다져 주신 선생님들을 모시고 감사의 마음을 전할 수 있게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “선생님들께서 보여주신 미래 비전과 가르침은 북일 인재들의 나침반이 될 것”이라고 말했다.

엄동일 전 북일여고 교장은 “퇴직 후에도 소속감을 유지하게 한 ‘삼락회’(북일학원 퇴직교사 모임)에 대한 지원에 감사한다”며 “글로벌 한화 소식을 들을 때마다 북일 교사였음이 자랑스럽다”고 답했다.

퇴직 교사들은 김 회장에게 붓글씨 액자와 호두과자를 선물했다. 액자에는 늘 경사스러운 일이 일어나기를 바란다는 의미의 ‘가상’이라는 글이 담겼다.

이날 행사에는 퇴직 교사 37명을 포함해 총 43명이 참석했다. 한화 관계자는 “이번 행사는 ‘교육은 국가 백년대계의 초석’이라는 선대 김종희 회장의 ‘인재보국’ 정신을 계승하고 실천한 것”이라며 “김종희 회장이 세운 북일학원을 발전시킨 김승연 회장의 ‘국가 인재 양성’ 정신이 투영된 행보”라고 평가했다.

1976년 3월6일 설립된 북일학원에는 현재 북일고와 북일여고를 포함해 총 60학급, 1697명의 재학생과 201명의 교직원이 있다. 지난 50년간 배출된 졸업생은 2만4000여명에 달한다.