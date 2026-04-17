창간 80주년 경향신문

6·3 지선, 국민 약 절반이 ‘여당 승리’ 기대···이 대통령 지지율 66%로 소폭 하락

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재명 대통령 국정 지지율이 66%를 기록했다는 한국갤럽 여론조사 결과가 17일 나왔다.

6·3 지방선거 결과와 관련해선 '여당 후보 다수 당선' 응답이 45%, '야당 후보 다수 당선' 응답이 28%로 나타났다.

한국갤럽이 지난 14~16일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 진행해 이날 공개한 여론조사에서 이 대통령 직무 수행에 대한 긍정 평가는 66%로 나타났다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

6·3 지선, 국민 약 절반이 ‘여당 승리’ 기대···이 대통령 지지율 66%로 소폭 하락

입력 2026.04.17 10:35

수정 2026.04.17 11:03

펼치기/접기
  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대통령 지지율 67% 최고치서 1%P 내려

지선 여당 다수 당선 45%, 야당은 28%

이재명 대통령이 지난 16일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 16일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령 국정 지지율이 66%를 기록했다는 한국갤럽 여론조사 결과가 17일 나왔다. 지난 2주간 최고치 67%를 기록한 뒤 3주 만에 1%포인트 하락했다. 6·3 지방선거 결과와 관련해선 ‘여당 후보 다수 당선’ 응답이 45%, ‘야당 후보 다수 당선’ 응답이 28%로 나타났다.

한국갤럽이 지난 14~16일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 진행해 이날 공개한 여론조사에서 이 대통령 직무 수행에 대한 긍정 평가는 66%로 나타났다. 이는 지난주 직전 조사에서 기록한 최고치 67%에서 1%포인트 하락한 수치다.

이 대통령의 직무 수행에 대한 부정 평가는 26%로 나타났다. 의견 유보는 8%다.

직무 수행 긍정 평가 이유로는 경제·민생(17%), 외교(14%), 직무 능력·유능함(11%), 전반적으로 잘한다(7%), 추진력·실행력·속도감(6%), 서민 정책·복지, 소통(이상 각 5%), 국민을 위함·부동산 정책(이상 각 3%) 등이 꼽혔다.

부정 평가 이유에는 경제·민생·고환율(17%), 외교(12%), 과도한 복지·민생지원금(9%), 국고 낭비·추경·재정 확대(7%) 등이 꼽혔다.

정당 지지율은 민주당 48%, 국민의힘 19%, 조국혁신당·진보당·개혁신당 각각 2%, 이외 정당 및 단체 1%, 지지하는 정당 없는 무당층 26%로 집계됐다. 민주당은 3주째 현 정부 출범 후 지지도 최고치를 유지했고, 국민의힘은 지난 2월 초 25%에서 이달 초 18% 최저지로 떨어진 뒤 10%대 지지율을 유지 중이다.

오는 6월 지방선거 결과 기대치를 묻는 항목엔 여당 후보의 다수당선을 기대하는 응답이 45%로 나타났다. 야당 후보의 다수당선을 기대하는 응답은 28%였다. 한국갤럽은 “양론 격차는 2주 전과 다름없으며, 지난해 10월 3%포인트에서 올해 1월 10%포인트, 4월 17%포인트로 커졌다”고 분석했다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 38.6%, 응답률은 13.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글