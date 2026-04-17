이스라엘·레바논 일시 휴전에···중동 국가·이란 ‘환영’

이스라엘과 레바논이 열흘간의 휴전에 합의하자 중동 국가들과 이란이 일제히 환영 입장을 밝혔다.

사우디아라비아 국영 SPA통신에 따르면 사우디 외교부는 16일(현지시간) “형제 국가인 레바논에 대한 도널드 트럼프 미국 대통령의 휴전 발표를 환영한다”며 조제프 아운 레바논 대통령과 나와프 살람 레바논 총리, 나비 베리 레바논 의회 의장의 역할을 높이 평가했다.

요르단 외교부도 레바논 정부의 역할을 언급하며 레바논 전 영토에 대한 주권 확립과 무기의 국가 독점, 국가 기관 복원에 대한 지지를 밝혔다.

이집트는 “이스라엘이 레바논에서의 모든 군사 작전을 중단해야 한다”며 “이스라엘은 유엔 안전보장이사회 결의안 1701호를 전면 준수해야 한다”고 밝혔다. 이 결의는 2006년 이스라엘과 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라 간 전쟁 종식을 위해 채택된 것으로, 이스라엘군의 레바논 내 철군 등을 명시하고 있다.

오만은 휴전 준수를 촉구하며 합의를 이끈 미국의 역할을 높이 평가했다.

이란은 휴전을 환영하면서도 레바논 휴전을 미·이란 종전 협상 의제에 포함해야 한다는 주장을 이어갔다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 국영 언론을 통해 휴전을 반기며 “파키스탄의 중재로 성사된 이란과 미국 간 합의의 일환”이라고 밝혔다. 그러면서 이스라엘이 현재 점령하고 있는 레바논 남부 지역에서 완전히 철군할 것을 촉구했다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 이날 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장을 만나 “레바논은 미국과 이란 간 ‘포괄적 휴전’의 불가분한 영역”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 이스라엘과 레바논이 미 동부시간으로 16일 오후 5시(한국시간 17일 오전 6시)부터 열흘간 휴전에 돌입한다고 밝혔다. 양국은 지난 14일 마코 루비오 미 국무장관의 중재 아래 미국에서 휴전 협상을 진행했다.