‘초고속’ 벚꽃엔딩, 아직도 봄나들이 못 갔다면…고양국제꽃박람회 24일 개막

제18회 고양국제꽃박람회가 오는 24일부터 일산 호수공원 일원에서 열린다.

17일 고양시에 따르면 24일부터 다음 달 10일까지 총 17일간 개최되는 꽃박람회는 지난해까지 국내외 900여만명의 관광객이 방문한 명실상부 고양시 대표 축제다.

올해는 ‘꽃, 시간을 물들이다’를 주제로 화려한 야외전시, 실내 특별전시, 공연·이벤트, 플라워마켓 등으로 25만㎡ 규모를 가득 채운다.

야외전시는 단순 관람이 아니라 머물고 참여하는 공간으로 전환했다. 정원은 과거·현재·미래를 담은 테마별 정원으로 펼쳐진다.

야외 전시에서 주제 광장 ‘시간여행자의 정원’은 꽃을 매개로 삼아 시간여행 승강장을 구현했다. 한국 전통 천문기구인 혼천의에서 영감을 얻은 주요 조형물과 함께 해시계와 물시계를 형상화해 공간을 구성했다. 높이 13m, 폭 26m 규모의 조형물에는 회전하는 구형 꽃 조형물이 설치돼 시간의 흐름을 나타낸다. 또 메타세쿼이아 가로수길을 활용한 ‘빛담정원’은 한국의 전통미를 살린 입체적인 구조물과 자연의 빛을 담은 ‘행잉 가든’으로 꾸민 공중정원을 선보인다.

꽃과 식물을 통한 심신의 안정과 치유를 테마로 한 정원도 마련된다. ‘마음의 온도 정원’은 나의 감정을 꽃과 색으로 표현하며 MBTI, 퍼스널 컬러 등을 접목해 관람객들의 참여를 유도한다. 힐링 정원에서는 반려식물 심기 등 정서적 치유 프로그램을 직접 체험해 볼 수 있다.

실내 화훼교류관에서는 5개국 5명의 작가가 참여하는 글로벌 화예작가전 ‘플로럴 오디세이(Floral Odyssey)’가 열린다. ‘기억의 색채’를 주제로 샹탈 포스트(벨기에), 지코 나탈리아(러시아), 이라티 타마릿(스페인), 솔로몬 레옹(홍콩), 김종국(한국) 작가가 자신만의 색깔을 표현한다.

꽃박람회에서는 다양한 공연과 이벤트가 펼쳐진다. 24일 개막일 수변무대에서는 고양시립합창단을 시작으로 ‘미스트롯2’ 가수 김다현이 축하공연을 펼친다.

공연 프로그램은 수변무대, 버스킹무대, 장밋빛무대 등 3곳에서 열리며 대중음악과 트로트를 비롯해 성악, 플루트, 치어리딩, 시니어 패션쇼 등 여러 장르를 선보여 풍성한 볼거리를 제공한다. 또 수변무대 주변으로는 꽃박람회 기간에만 즐길 수 있는 수상꽃자전거 체험이 마련된다.

한편 한울광장 인근에서는 고양 플라워마켓이 열린다. 지역 내 30여개 화훼농가에서 직접 재배한 우수한 품질의 화훼류를 직접 판매하고, 농특산물과 이색 소품 등 판매장도 함께 운영한다.

고양국제꽃박람회 입장권은 일반권 1만5000원, 우대권 1만2000원으로 고양시민·대중교통 이용객·다자녀(자녀 2인 이상) 가정에게 3000원 추가 할인이 적용된다.

또 19일까지 판매하는 사전 예매 입장권을 구입하면 일반권 1만1000원, 우대권 9000원(고양시민 일반권 8000원, 우대권 6000원)으로 보다 저렴하게 이용할 수 있다.