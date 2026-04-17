한적한 청주 원도심 ‘축제’로 살린다…압각수 야행·골목길축제 잇단 개최

사람들의 발길이 끊긴 충북 청주 원도심 일원에서 축제가 잇따라 열린다.

청주시는 상당구 중앙공원 일원에서 24~26일 ‘2026 청주 국가유산 야행’을 선보인다고 17일 밝혔다.

24일 오후 6시에 개막하는 이 축제는 중앙공원, 용두사지 철당간, 성안길, 충북도청 일원에서 진행된다.

올해로 11회째인 이번 축제는 중앙공원 ‘압각수’의 천연기념물 지정을 기념해 ‘압각수의 사계, 천년의 헤아림’을 주제로 운영된다.

행사 기간 시는 총 55개의 온·오프라인 프로그램을 선보인다. 중앙공원 압각수 일원에서는 미디어파사드 ‘수호목, 소원의 시간’과 전통연희 공연 ‘압각수, 천년의 약속’ 등의 프로그램이 펼쳐진다.

망선루 일원에서는 고려 시대 과거시험 재현, 전통놀이 체험, 역사극 등 참여형 콘텐츠가 운영된다. 용두사지 철당간에서는 국가유산 탐험과 공연, 체험 프로그램이 진행된다.

이어 25일 오후 2시부터 26일까지 상당구 중앙동 옛 중앙극장 일원에서 ‘2026 청주원도심골목길축제 봄:중앙극장’이 열린다.

청주시는 1961년 청주의 첫 대형 영화관인 ‘중앙극장’과 예술의 거리로 변화하고 있는 중앙동을 시민들에게 소개하기 위해 2023년부터 해마다 동화, 드라마, 영화 등을 주제로 축제를 열고 있다

축제 기간 중앙동 골목은 회전목마, 공주의 성 등 다양한 포토존과 공연·전시·체험이 어우러진 환상극장으로 변신한다. 캐릭터 퍼레이드와 마술극, 미니게임, 음악 퍼포먼스 등 총 38개의 프로그램이 펼쳐진다.

영화음악, 가요를 편곡한 재즈와 탭댄스 공연 ‘탭댄스 시네마 극장’, 칵테일을 마시며 즐기는 디제이(DJ)공연 ‘파피파티’, 더퍼포머와 함께하는 환상의 매직쇼 ‘환상 마술극장’ 등도 중앙동 곳곳에서 진행된다.

청소년광장에는 로데오, 미니바이킹, 1인노래방 등 놀이기구가 운영될 예정이다.

또 중앙동 소공연장과 갤러리에서는 다양한 공연과 전시를 볼 수 있다. 공연은 사전예매 또는 할인권을 통해 할인된 가격으로 관람할 수 있으며, 전시는 무료로 즐길 수 있다. 중앙동에는 소공연장 8곳과 갤러리 5곳 등 총 13개의 문화예술공간이 활발하게 활동 중이다.

청주시 관계자는 “4월 마지막 주말 원도심이 밤낮없이 활기로 가득할 것”이라며 “청주를 대표하는 두 축제가 함께 열리는 만큼 시민과 관광객들이 원도심에서 봄의 끝자락을 마음껏 만끽하시길 바란다”고 말했다.