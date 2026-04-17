은퇴 후 귀농 꿈꾸는 당신, 청주로 시골살이 ‘맛보기’ 떠나보세요

청주시, 옥화9경 은퇴자마을 운영

충북 청주시가 귀농·귀촌을 희망하는 지역 주민들을 위해 자연풍광이 뛰어난 옥화9경에서 시골생활을 체험할 수 있는 프로그램을 운영한다.

청주시는 귀농·귀촌을 희망하는 장년층과 은퇴 예정 세대를 위한 체류형 프로그램 ‘옥화9경 은퇴자마을’을 본격 운영한다고 17일 밝혔다.

시는 앞서 행정안전부 공모사업 선정으로 확보한 10억 원으로 상당구 미원면에 은퇴자 거주·체험 공간인 ‘옥화9경 은퇴자 산촌행복마을’을 조성했다.

방치돼 있던 미원면 어암리 다목적회관을 새로 단장해 공동시설과 회의실 등이 들어선 지상 3층 규모의 은퇴자 공간을 마련했다. 시는 지난해 시범 운영을 통해 참가자 10명을 대상으로 45일간 전원생활 체험, 귀농 귀촌 교육 프로그램을 제공하기도 했다.

시는 귀농·귀촌 교육, 농가 일손 돕기, 지역 주민 교류활동, 공동밥상 운영, 지역탐방·정주여건 탐색 등 다양한 프로그램을 선보일 계획이다.

체류부터 생활, 정착으로 이어지는 단계적 전환 과정을 경험할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

시는 참가자들에게 숙소와 공용주방, 세탁실, 휴게실 등 생활 기반시설을 제공한다.

올해는 모두 6기수를 모집한다. 1기는 지난 13일 입소해 다음 달 10일까지 프로그램에 참여하고 있다.

시 관계자는 “옥화9경 은퇴자마을은 농촌 체류를 통해 삶의 새로운 가능성을 찾을 기회를 제공하는 사업”이라며 “귀농·귀촌 예정자들이 청주에서 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.