임시정부 이끈 석주 이상룡 선생···‘공적 재평가’ 본격화

대한민국 임시정부 기념일을 맞아 경북도호국보훈재단이 석주 이상룡 선생의 독립운동 공적 재검증 사업에 착수했다.

경북도호국보훈재단은 독립유공자 공적 재검증에 대한 사회적 공감대 확산을 위해 ‘공적 재심사 추진단’을 운영 중이라고 17일 밝혔다.

경북 안동 출신 독립운동가 석주 이상룡 선생(1858~1932)은 대한민국 임시정부 초대 국무령으로 독립운동 세력 통합과 운영 체계 확립을 이끈 인물이다. 전 재산을 처분하고 만주로 망명해 경학사와 신흥무관학교를 설립, 무장독립군 양성의 기반을 마련했다. 선생의 본가인 안동 임청각은 3대에 걸쳐 독립운동가 11명을 배출한 곳으로 알려져 있다.

다만 기존 서훈 과정에서는 일부 공적의 구체성과 비중이 충분히 반영되지 못했다는 지적이 나온다. 1896년 안동의병 자금 지원과 1905년 가야산 의병기지 구축, 만주 망명 이후 설립한 길림강습소와 마륵구공장 운영 등은 항일 무장투쟁 기반 조성에 중요한 역할을 했음에도 공훈록에는 제한적으로만 서술돼 있다.

1921년 북경 군사통일회의에서 대조선공화국 대통령으로 추대된 사실 역시 독립운동 진영 내 정치적 위상과 지도력을 보여주는 상징적 사건이지만 충분한 평가를 받지 못한 것으로 분석된다.

석주 선생의 서훈은 독립장(3등급)이다. 1등급인 대한민국장은 김구 선생과 이승만 대통령 등 임시정부 수반을 포함해 33명에게 수여됐다. 김좌진 장군과 안창호 선생 등 독립과 정부 수립에 핵심적 역할을 한 인물들이 포함돼 있다. 2등급인 대통령장 수훈자는 90명으로 박열 열사와 신채호 선생, 신돌석 장군, 이범석 장군, 이봉창 의사 등이 이름을 올렸다.

재단은 임시정부 초대 국무령을 지낸 점을 고려하면 석주 선생의 서훈 등급이 공적에 비해 낮다고 보고 있다. 이에 따라 미반영·축소된 공적을 중심으로 객관적 재검증을 추진 중이다. 단순한 서훈 상향 요구가 아니라 공적의 범위와 기여도를 학술적으로 재정립하는 데 초점을 맞춘다는 방침이다.

지난 3월 30일 국회의원회관에서도 독립유공자 훈격 재평가와 제도 개선을 주제로 한 정책 토론회가 열리는 등 공적 재검증 필요성에 대한 논의가 이어지고 있다. 지역에서도 안동 유림을 중심으로 서훈 재평가 요구가 지속되고 있다.

재단 관계자는 “대한민국 임시정부 기념일은 독립운동의 가치와 의미를 되새기는 날”이라며 “이상룡 선생 공적을 객관적으로 재조명하는 과정은 상훈 제도의 신뢰를 높이고 역사적 정의를 바로 세우는 데 의미가 있다”고 밝혔다.