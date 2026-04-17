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“화보 찍나” 비판 들끓는데…장동혁 방미 일정 사흘 또 연장

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본문 요약

당초 오늘 귀국할 예정이던 장동혁 국민의힘 대표가 방미 일정을 연장했다.

이로써 장 대표의 방미 일정은 당초 계획한 2박4일에서 8박10일로 늘어나게 됐다.

장 대표는 당초 지난 14일 출국해 2박4일 일정을 소화할 계획이었으나 일정을 앞당겨 지난 11일 워싱턴DC로 출국해 일정이 5박7일로 늘어났다.

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“화보 찍나” 비판 들끓는데…장동혁 방미 일정 사흘 또 연장

입력 2026.04.17 11:14

수정 2026.04.17 11:15

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  • 김병관 기자

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장동혁 국민의힘 대표과 김민수 국민의힘 최고위원이 미국 워싱턴 DC 의회의사당 앞에서 포즈를 취하고 있다. 김성수씨 스레드 갈무리

장동혁 국민의힘 대표과 김민수 국민의힘 최고위원이 미국 워싱턴 DC 의회의사당 앞에서 포즈를 취하고 있다. 김성수씨 스레드 갈무리

당초 오늘 귀국할 예정이던 장동혁 국민의힘 대표가 방미 일정을 연장했다. 국민의힘은 17일 미국 국무부 요청으로 일정을 늘렸다고 밝혔다.

박준태 국민의힘 당대표 비서실장은 이날 기자들과 만나 “장 대표가 당초 오늘 오후 늦게 귀국할 예정이었는데 일정이 좀 늦어져서 이틀 뒤 귀국으로 변경됐다”며 “공항까지 이동해 수속을 밟고 있었는데 특별한 사정이 생겨 다시 일정을 늘리게 됐다”고 밝혔다.

박 실장은 “국무부 측 요청으로 일정을 늘리게 됐다는 연락을 받았다”며 “(면담 대상으로) 루비오 (미국 국무부) 장관이나 밴스 부통령 등 예측을 언론에서 많이 하시던데, 해당 미팅은 아직까지 성사되지 않은 것으로 안다”고 했다. 그는 “장 대표는 다음주 월요일(20일) 새벽 시간에 도착할 것으로 예상된다”고 했다.

미국 현지에는 김민수 최고위원이 함께 남았으며, 동행했던 조정훈·김대식·김장겸 의원은 귀국 비행기에 올랐다.

이로써 장 대표의 방미 일정은 당초 계획한 2박4일에서 8박10일로 늘어나게 됐다. 장 대표는 당초 지난 14일 출국해 2박4일 일정을 소화할 계획이었으나 일정을 앞당겨 지난 11일 워싱턴DC로 출국해 일정이 5박7일로 늘어났다. 이날 귀국이 미뤄지면서 장 대표의 미국 체류 기간은 8박10일로 늘어나게 됐다.

당내에선 6월 지방선거를 앞두고 장 대표의 미국행에 대한 비판이 확산하고 있다. 나경원 국민의힘 의원은 이날 SBS 라디오에서 장 대표 방미에 대해 “그렇게 예뻐 보이는 그림은 아니었다”며 “시기적으로도 내용적으로도 아쉬움이 많다”고 말했다.

송석준 의원은 전날 페이스북에서 “전쟁 중 총사령관의 근무지 이탈, 탈영 아닌가”라고 했다. 김종혁 전 최고위원은 지난 15일 페이스북에서 장 대표와 김 최고위원이 미국 워싱턴DC 의회의사당 앞에서 찍은 사진을 두고 “지방선거에 출마한 후보들은 피눈물 나는데 해외여행 화보 찍나”라며 “꼭 이런 걸 공개해 민주당한테는 조롱받고 국힘 당원들 억장 무너지게 해야겠나”라고 했다.

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