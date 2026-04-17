‘대장동 뇌물 혐의’ 김용 “대법 판결까지 기다리란 건 정치 검찰 논리”···‘출마 반대’ 김영진에 반박

2심서 징역 5년 선고···대법 판결 기다리는 중 김 “경기도 누구보다 잘 알아” 지역구 출마 의지

김용 전 민주연구원 부원장이 17일 대법원 선고를 앞둔 상황에서 국회의원 보궐선거 출마는 부적절하다는 더불어민주당 내 지적에 대해 “그냥 정치 검찰의 논리”라고 주장했다.

김 전 부원장은 이날 KBS 라디오 <전격시사>에서 ‘대법 판단만 남은 상황인데 법적 리스크를 다 정리하고 출마하면 안 되나’라는 진행자 질문에 “만약 대법이 3년, 5년, 10년 동안 판결을 안 하면 계속 가만히 있어야 하나”라며 이같이 말했다.

김 전 부원장은 대장동 사건 관련 뇌물 등 혐의로 2심 법원에서 징역 5년을 선고받고 대법 판결을 기다리고 있다. 이재명 대통령 측근으로 평가받는 김 전 부원장은 오는 6월 지방선거와 함께 치러질 국회의원 재보궐선거에서 경기도 내 지역구 출마 뜻을 밝혀왔다.

이에 대해 민주당 인재영입위원회 부위원장이자 친이재명계 김영진 의원은 전날 SBS 라디오에서 “민주당이 대법 판결을 앞둔 후보를 과거에 공천했던 예가 없다”며 “국민 눈높이와 뜻에 맞춰 가야 한다”고 반대했다.

김 전 부원장은 이날 “역사적으로 대선 후보였던 이분(이 대통령)을 잡기 위해 검찰들이 그 측근들을 이렇게 무고하게 조작해서 사냥한 일이 없지 않나”라며 “역대 이런 일(대법 판결 앞두고 공천)이 없었다는 단순한 논리는 맞지 않는다”라고 김 의원에 반박했다.

김 전 부원장은 경기도 내 지역구 출마 의지를 재확인했다. 그는 “이재명 경기지사 때 대변인을 맡으며 보좌해 경기도에서 굉장히 많은 성과를 냈다”며 “경기도를 누구보다 잘 알고 있기 때문에 경기도에서 (당 지도부가 출마 지역을) 선정해주지 않을까 기대하고 있다”고 말했다. 경기도 내 재보궐선거 예상 지역구는 하남갑·안산갑·평택을이다.

김 전 부원장은 “당이 (전국에) 10개가 넘는 보궐선거 지역을 적재적소에 전략상 배치하는 문제가 있다”며 “당의 결정이라면 어떤 결정이라도 따라서 응할 생각”이라고 말했다. 민주당 지도부는 전국 국회의원 재보궐선거 후보를 전략공천으로 결정하겠다고 밝혀왔다.