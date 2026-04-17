전남도, 소상공인 브랜드·디자인 개발 지원···18개사 모집

전남도가 지역 소상공인의 디자인 경쟁력 강화와 판로 확대를 위한 지원사업에 나선다. 상호와 제품, 포장 디자인부터 시제품 제작, 마케팅까지 연계 지원해 제품 경쟁력을 높이겠다는 취지다.

전남도와 전남테크노파크(전남지식재산센터)는 ‘2026년 소상공인 브랜드·디자인 개발 지원사업’을 추진한다고 17일 밝혔다. 지원 대상은 기술력은 있지만 디자인 역량이 부족한 식음료, 공예 등 제조업 소상공인이다. 디자인 전문기업과 컨소시엄을 구성해 브랜드와 제품 경쟁력을 높이는 방식으로 사업을 진행한다.

지원 규모는 총 18개사다. 신규 브랜드 개발 5개사, 리뉴얼 브랜드 개발 8개사, 기존 지원기업 대상 국내외 마케팅 지원 5개사로 나눠 추진한다.

참여를 희망하는 소상공인은 5월7일까지 신청서를 제출하면 된다. 서면, 현장, 발표 평가를 거쳐 5월 말 최종 지원 대상을 선정할 계획이다. 모집 대상과 신청 요건 등 자세한 사항은 전남도와 전남테크노파크 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

전남도는 2016년부터 지난해까지 전통시장, 상가, 도 지정 명인, 소상공인 등 148개소를 대상으로 브랜드·디자인 지원을 이어왔다. 전문 컨설팅을 통해 개발한 브랜드와 디자인이 실제 매출 증가로 이어지는 등 효과가 확인되고 있다.

지난해 사업에 참여한 무안의 한 식품업체 대표는 “브랜딩과 포장 디자인, 가격 책정 등을 전문가와 함께 개선해 제품 가치와 소비자 반응이 모두 좋아졌다”고 말했다.

김형성 전남도 중소벤처기업과장은 “고금리·고물가 상황에서도 장인정신과 자부심으로 사업을 영위하는 소상공인이 많다”며 “매출 증대와 판로 확대까지 이어지도록 지원하겠다”고 밝혔다.