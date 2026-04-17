창간 80주년 경향신문

일본은행 총재, 금리 결정 앞두고 ‘신중’···실질금리 낮고 공급발 물가 압력

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

우에다 가즈오 일본은행 총재가 금리 인상 시점을 결정할 때 낮은 실질금리와 공급발 물가 상승을 함께 고려해야 한다고 밝혔다.

그는 현재 직면한 충격이 수요 강세에 따른 인플레이션보다 통화정책을 통해 억제하기엔 더 어렵다고 했다.

우에다 총재는 금리 결정과 관련해 "일본의 실질금리는 현재 수익률곡선의 중기 구간까지 낮은 수준에 있다"며 "금융 여건이 완화적이라는 점도 함께 고려해야 한다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

일본은행 총재, 금리 결정 앞두고 ‘신중’···실질금리 낮고 공급발 물가 압력

입력 2026.04.17 13:08

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

우에다 가즈오 일본은행 총재. EPA연합뉴스

우에다 가즈오 일본은행 총재. EPA연합뉴스

우에다 가즈오 일본은행 총재가 금리 인상 시점을 결정할 때 낮은 실질금리와 공급발 물가 상승을 함께 고려해야 한다고 밝혔다.

우에다 총재는 16일(현지시간) 미국에서 열린 주요 20개국 재무장관·중앙은행 총재 회의 이후 기자회견에서 “일본이 부정적 공급 충격에 따른 물가 상승에 직면해 있다”고 말했다고 로이터통신은 전했다. 그는 현재 직면한 충격이 수요 강세에 따른 인플레이션보다 통화정책을 통해 억제하기엔 더 어렵다고 했다.

우에다 총재는 금리 결정과 관련해 “일본의 실질금리는 현재 수익률곡선의 중기 구간까지 낮은 수준에 있다”며 “금융 여건이 완화적이라는 점도 함께 고려해야 한다”고 말했다.

그는 또 이날 회의에서 이란 전쟁으로 인한 중동 정세 불확실성이 여전히 크다는 인식이 공유됐다고 전했다. 이어 원유 가격 상승이 교역조건을 악화해 일본 경제에 부담을 주겠지만, 기업 수익 개선과 정부 경기부양책에 따른 성장 효과와 함께 종합적으로 평가해야 한다고 말했다.

우에다 총재는 “경제가 둔화하면 물가에는 하방 압력이 가해질 것”이라며 “반면 유가 상승은 기대 인플레이션을 통해 기조적 물가에 상방 압력을 줄 수 있다”고 밝혔다. 그는 “이 모든 요인을 종합해 통화정책회의마다 이용 가능한 데이터와 정보를 바탕으로 결정할 것”이라고 말했다.

일본은행은 오는 27∼28일 기준금리를 결정하는 금융정책결정회의를 열 예정이다. 일본은 지난달 기준금리를 0.75% 수준에서 동결했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글