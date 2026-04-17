김명인 세계문자박물관장 “문자 패권주의서 소멸해가는 문자 연구할 것, 한글도 예외 아냐”

“문자 패권주의에서 소멸 위기에 처한 세계의 문자를 연구해 인류 공동의 유산을 보호하는 중심축 역할을 하겠다.”

김명인 국립세계문자박물관(국문박) 관장은 17일 서울 프레스센터에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 이 같이 말했다.

국문박은 국내 최초이자 프랑스 샹폴리옹박물관, 중국 문자박물관에 이어 세계 세 번째로 지어진 문자 전문 국립박물관이다. 한글을 포함해 세계의 여러 문자에 대한 연구와 자료 전시 활동 등을 한다.

국문박의 올해 중점 사업은 국립세계문자연구소 설립 추진이다. 연구소는 인류 문자의 기원부터 디지털 시대 문자 변화까지 종합적으로 연구해 인류 문화 유산인 세계 문자를 보호하는 것을 목표로 한다. 고유 문자를 대신해 알파벳을 표기에 사용하고 있는 베트남 사회의 특징 등 사라져가는 소수 문자가 해당 사회에 어떤 영향을 미쳤는지 연구 분석할 예정이다.

한글과 한국어 역시 소수 문자다. 국문박 관계자는 “언어 문자 안에는 그 사회의 역사와 문화 자산이 다 숨겨져 있다. 한글이라는 문자가 소멸되면 한국인과 한국은 존재하지 않는다”며 “디지털 매체의 변화로 소수 문자의 위기가 더 커졌다”고 말했다.

해외 문자 박물관과의 교류도 이어진다. 오는 7월에는 한불 수교 140주년을 기념해 프랑스 샹폴리옹박물관에서 한글과 관련한 전시 ‘한 왕의 꿈, 만 백성의 말’을 개최한다. 전시를 통해 양국 문자교류의 역사를 조명하고 한글의 고유성과 특수성을 알릴 예정이다. 내년 5월에는 동남아시아 각국의 문자를 전래동화와 함께 소개하는 전시 ‘아세안의 동화’도 선보일 예정이다. 같은 해 10월에는 한중수교 35주년을 기념해 특별전 ‘한자대전’도 연다.

국문박은 2023년 6월 문을 열었다. 개관 2년 9개월 만인 올해 3월 누적 관람객수 300만명을 넘겼다.