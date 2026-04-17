제주 자율주행 누적 탑승객 1만명 돌파… ‘레벨4’ 시대 연다

올해 화물·대중교통 서비스 영역 확대 조례 개정으로 민간 제도적 지원 강화

제주에서 시행중인 자율주행 서비스 누적 탑승객이 1만명을 넘어서며 순항하고 있다. 올해는 25t 대형 화물트럭 실증과 함께 운전자 없이 스스로 주행하는 완전 자율주행 단계인 레벨4(Lv4) 기술 도입 검토에 본격적으로 나선다.

17일 제주도에 따르면 제주시와 서귀포시를 잇는 자율주행 노선 버스 ‘탐라자율차’(4868명), 제주시 첨단과학단지와 제주대학교 일원의 수요응답형 ‘탐라자율차 첨단’(3960명), 성산일출봉 순환 셔틀인 관광 특화형 자율주행 ‘일출봉 고(Go)’(2012명) 등 3개 서비스의 누적 탑승객이 올해 3월 기준 1만 명을 돌파했다.

또 지난해 국토교통부 주관 시범운행지구 운영성과 평가에서 전국 최고 수준인 ‘A등급’을 획득했다.

도는 도심과 관광지, 산업단지 등 다양한 환경에서 자율주행 서비스를 운영함으로써 대중적인 인지도를 얻고, 기술 고도화와 데이터 축적도 병행할 수 있었다고 밝혔다.

올해부터는 여객에 집중됐던 서비스를 물류 분야로 확장한다.

도는 제주개발공사, ㈜라이드플럭스, ㈜제주로지스틱스와 협력해 제주삼다수 본사 공장에서 회천물류센터까지 15.7㎞ 구간에 25t급 대형 자율주행 화물트럭을 투입한다. 이는 일반 도심 도로에서 대형 화물 운송의 자율 주행 가능성을 다각도로 검증하는 중요한 전환점이 될 전망이다.

도는 이번 실증 성과가 민간 기업의 자율주행 산업 성장으로 이어지도록 성능인증 차량 구매비와 관제시스템 운영비 등을 지원하는 관련 조례 개정도 추진 중이다.

도 관계자는 “민간사업자의 진입 장벽을 낮춰 자율주행 기업들이 성장할 수 있는 지속 가능한 산업 생태계를 조성하려는 취지”라고 말했다.

특히 올해는 기존 대중교통 노선 일부를 완전 자율주행 단계인 레벨4 기술을 적용한 버스로 전환하는 방안의 기술적 타당성을 검토할 예정이다. 이를 위해 중앙부처와 긴밀히 협력하며 국비 확보 등 재원 마련에 전력을 다할 방침이다.

현재 제주에서 운영 중인 서비스는 레벨3 기술이 적용되어 안전요원이 상시 탑승한다. 안전요원은 일반적인 상황에서는 운전에 개입하지 않지만 대기하고 있다가 비상상황이 발생하면 대응한다. 레벨4는 운전석에 운전자 없이 주행이 가능하다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 “지역 특성에 맞는 레벨4 서비스 도입과 대중교통 체계 전환 등을 신중히 검토하고, 이를 뒷받침할 제도적 지원체계를 차질 없이 준비하겠다”고 밝혔다.