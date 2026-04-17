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중동발 황산 공급 차질···인도 ‘핵심 원료’ 유황 수출 제한 검토

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본문 요약

이란 전쟁으로 황산 공급에 차질이 생기자 인도 정부가 황산의 핵심 원료인 유황의 수출 제한을 검토하고 있다.

로이터통신은 16일 복수의 인도 정부 소식통을 인용해 로비 단체들이 인도 정부에 유황 수출 제한을 요청해, 정부가 현재 이를 검토하고 있다고 보도했다.

인도 정부 고위 관계자는 로이터에 "중동산 수입 감소로 유황 공급이 빠듯해지고 있다"며 "수출을 계속 허용하면 국내 공급 여건이 더 악화할 수 있어 제한 여부를 논의 중"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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중동발 황산 공급 차질···인도 ‘핵심 원료’ 유황 수출 제한 검토

입력 2026.04.17 14:06

수정 2026.04.17 14:47

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  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

고체 유황. AP연합뉴스

고체 유황. AP연합뉴스

미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 황산 공급에 차질이 생기자 인도 정부가 황산의 핵심 원료인 유황의 수출 제한을 검토하고 있다.

로이터통신은 16일(현지시간) 인도 정부 소식통들의 말을 인용해 로비 단체들이 인도 정부에 유황 수출 제한을 요청해 정부가 현재 이를 검토하고 있다고 보도했다.

인도 정부 고위 관계자는 로이터에 “중동산 수입 감소로 유황 공급이 빠듯해지고 있다”며 “수출을 계속 허용하면 국내 공급 여건이 더 악화할 수 있어 제한 여부를 논의 중”이라고 말했다.

중동 지역 유황 수입 의존도가 높은 인도는 미·이스라엘과 이란의 전쟁이 시작된 이후 호르무즈 해협이 봉쇄되며 유황 수급에 차질을 빚어왔다. 인도는 연간 약 200만t의 유황을 수입해 국내 수요의 절반 이상을 충당해 왔는데, 이 가운데 약 절반이 중동산이다. 미국 지질조사국에 따르면 중동은 지난해 8387만t의 유황을 생산해 전 세계 생산량의 약 4분의 1을 차지했다.

세계 1위 황산 생산국인 중국은 다음달부터 황산 수출을 중단하는 것으로 알려져 있다. 로이터는 이 상황에서 인도까지 유황 수출 제한에 나서면 국제 유황 가격에 상승 압력이 커질 수 있다고 전했다. 인도의 유황 수출 규모는 연간 약 80만t에 달하는데, 이 중 약 90%는 중국으로 간다.

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