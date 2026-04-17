국조특위 범여권 “대장동 수사팀 교체는 정적 제거 목적…특검 통해 책임 묻겠다”

국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(국조특위) 소속 범여권 의원들은 17일 “윤석열 정권의 대장통 수사팀 교체는 법리가 아닌 정적 제거에 그 목적이 있었다”며 특검을 통해 책임을 묻겠다고 밝혔다.

국조특위 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 의원들은 이날 국회에서 기자회견을 열어 “수사팀을 전면 교체한 것은 그 자체로 수사의 방향을 바꾸겠다는 것”, “사실상 결론이 난 것이나 다름없었던 수사 결과를 완전히 뒤엎었다” 등 김태훈 대전고검장의 전날 청문회 발언을 인용하며 이같이 주장했다. 김 고검장은 문재인 정부 때 꾸려진 대장동 1기 수사팀의 팀장이다.

이들은 “윤석열 정부 출범 직후였던 2022년 5월 대장동 1기 수사팀이 건재한 상태에서 엄희준과 강백신을 주축으로 대장동 2기 수사팀이 전격 투입됐고, 본격적인 조작 수사가 시작됐다”며 “2기 수사팀은 사실상 결론이 난 것이나 다름없었던 수사 결과를 완전히 뒤집었다”고 밝혔다.

이들은 “(대장동 2기 수사팀이) 이재명 대통령(당시 당대표)과 정진상 전 (당대표 정무조정)실장을 억지로 공범에 집어넣고 배임의 범위를 과도하게 확장해 수천억에 달하는 비리 사건인 것처럼 여론을 호도해 이 대통령을 제거하려 했다”고 주장했다. 또 “어제 청문회를 통해 확인된 사실은 남욱을 협박하고 비리 범죄자 유동규와의 거래를 통해 조작된 진술을 받아내고 녹취록과 엑셀 파일을 조작해 가짜 증거를 만들어냈다는 것”이라며 “특검을 통해 반드시 응분의 책임을 묻겠다”고 밝혔다.