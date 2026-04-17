경찰, ‘노동자 손가락 절단’ 삼립 시화공장 공장장 등 4명 입건

경찰이 ‘노동자 손가락 절단 사고’가 발생한 삼립 시화공장의 센터장(공장장) 등 사고 책임자를 형사 입건했다.

경기 시흥경찰서는 업무상과실치상 혐의로 안전보건관리책임자인 공장장 A씨 등 공장 관계자 4명을 형사 입건했다고 17일 밝혔다.

A씨 등은 지난 10일 0시19분쯤 시흥시 소재 삼립 시화공장 내 햄버거빵 생산라인에서 컨베이어 센서 교체 작업을 하던 노동자 2명의 손가락 일부가 절단되는 사고와 관련해 안전 의무를 다하지 못한 혐의를 받고 있다.

노동자들은 왼손 중지와 약지, 오른손 엄지에 각각 절단상을 입었으며, 이후 봉합수술을 받고 현재 회복 중이다.

시흥경찰서는 이재명 대통령이 철저한 조사를 하라고 지시한 다음날인 지난 15일 형사1과를 중심으로 8명 규모의 수사전담팀을 꾸렸다. 이후 16일 A씨 등을 한꺼번에 입건하면서 본격적인 수사에 들어갔다.

입건 대상자 중 A씨는 이미 사고 당일 고용노동부로부터 산업안전보건법 위반 혐의로 입건된 바 있다. 일각에서는 경찰과 노동부가 압수수색을 단행하는 등 강제수사로 전환할 것이라는 관측을 내놓고 있다. 경찰 관계자는 “안전보건관리책임자를 비롯한 4명을 입건한 것은 사실이나 그 이상의 내용은 수사 중이어서 말해줄 수 없다”고 했다.

상미당홀딩스(구 SPC그룹) 관계사인 삼립의 시화공장에서는 지난해 5월 50대 여성 노동자가 끼임 사고로 사망했으며, 올해 2월에는 대형화재가 발생해 3명이 연기를 들이마셔 다치는 등 1년도 채 되지 않아 3건의 인명사고가 났다.