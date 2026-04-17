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본문 요약

정부가 생활 속 불편한 행정서비스와 예산 낭비 사업 등을 국민 누구나 쉽게 제보할 수 있는 온라인 창구를 상시 운영한다.

행안부 공무원과 민간 정책 수요자들로 구성된 '행정안전 분야 정상화 TF'에서는 이들 제안 중 집중 개선이 필요한 과제를 선정해 올 상반기 내 이행을 추진한다.

윤호중 행안부 장관은 "국민들께서 제안해 주신 일상 속 불합리한 관행과 제도를 개선하기 위한 아이디어가 '국민 삶에 플러스'가 되는 정책으로 이어질 것"이라며 "행정·안전 분야에서 불편이나 개선이 필요하다고 생각되는 부분이 있다면 부담 없이 자유롭게 의견을 제출해주시기를 부탁드린다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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불편·안전무시·예산낭비 행정, 국민이 직접 QR코드로 고발한다

입력 2026.04.17 14:33

  • 안광호 기자

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불편·안전무시·예산낭비 행정, 국민이 직접 QR코드로 고발한다

정부가 생활 속 불편한 행정서비스와 예산 낭비 사업 등을 국민 누구나 쉽게 제보할 수 있는 온라인 창구를 상시 운영한다.

행정안전부는 17일부터 ‘행정·안전분야 정상화 과제 제안 창구’를 운영해 그간 제도상의 허점 등으로 국민이 불편을 겪은 사례를 발굴, 개선에 나선다고 밝혔다.

행안부 누리집 배너에 게시된 QR코드를 통해 제안창구에 접속하면 별도의 복잡한 절차 없이 국민 누구나 참여가 가능하며, 익명으로도 제보할 수 있다.

참여 주제는 생활 속 불편한 행정서비스, 안전 관련 불합리한 관행 및 제도, 부적절한 지방 예산 낭비 정책·사업 등 3개 분야다.

행안부는 “제안 창구는 상시 운영할 예정이지만, 특히 1차 기간인 4월17일부터 5월1일까지 접수된 제안을 우선적으로 검토한다”고 설명했다.

행안부 공무원과 민간 정책 수요자들로 구성된 ‘행정안전 분야 정상화 TF’에서는 이들 제안 중 집중 개선이 필요한 과제를 선정해 올 상반기 내 이행을 추진한다.

윤호중 행안부 장관은 “국민들께서 제안해 주신 일상 속 불합리한 관행과 제도를 개선하기 위한 아이디어가 ‘국민 삶에 플러스’가 되는 정책으로 이어질 것”이라며 “행정·안전 분야에서 불편이나 개선이 필요하다고 생각되는 부분이 있다면 부담 없이 자유롭게 의견을 제출해주시기를 부탁드린다”고 말했다.

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