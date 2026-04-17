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[속보] 추경호·유영하, 국민의힘 대구시장 후보 경선행…26일 최종 후보 선출

입력 2026.04.17 14:40

수정 2026.04.17 14:42

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국민의힘 6·3 지방선거 대구시장 본경선에 진출한 유영하 국민의힘 의원(왼쪽 사진)과 추경호 의원이 지난 13일 경선 토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 6·3 지방선거 대구시장 본경선에 진출한 유영하 국민의힘 의원(왼쪽 사진)과 추경호 의원이 지난 13일 경선 토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 공천관리위원회는 6·3 지방선거 대구시장 본경선에 유영하·추경호 의원이 진출했다고 17일 발표했다.

국민의힘은 유 의원과 추 의원 간 본경선을 거쳐 오는 26일 대구시장 최종 후보를 선출할 예정이다. 예비경선 후보였던 윤재옥·최은석 의원과 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장은 고배를 마셨다.

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