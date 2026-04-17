[속보] 추경호·유영하, 국민의힘 대구시장 후보 경선행…26일 최종 후보 선출

국민의힘 공천관리위원회는 6·3 지방선거 대구시장 본경선에 유영하·추경호 의원이 진출했다고 17일 발표했다.

국민의힘은 유 의원과 추 의원 간 본경선을 거쳐 오는 26일 대구시장 최종 후보를 선출할 예정이다. 예비경선 후보였던 윤재옥·최은석 의원과 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장은 고배를 마셨다.