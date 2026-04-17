“이번주 먹거리 뭘 살까” 물가폭등에 한푼 절약하는 법

고물가·고금리·고환율·고유가 파고에 살림이 팍팍해지고 장바구니 부담이 만만치 않다. 그렇다고 밥상을 차리지 않을 수는 없는 법. 대형마트에서 이번 주말 ‘원픽’할 상품은 무엇일까.

17일 대형마트업계에 따르면 롯데마트·슈퍼는 전문 베이커리 수준의 오늘좋은 숨결통식빵(400g·봉)을 2000원대에 선보인다. 통째로 뜯어먹는 숨결통식빵은 롯데중앙연구소의 특허 유산균 발효 공법에 따라 촉촉함과 부드러운 식감을 극대화한 것이 특징이다. 유산균 발효종(2.85%)을 함유해 글루텐 구조를 유연하게 만들어 결대로 찢어지는 식감을 제대로 살렸다는 평이다. 벌꿀과 연유를 더해 은은한 단맛과 깊은 풍미도 있다. 기존 슬라이스 식빵 대비 공기 노출을 줄여 식감 저하를 최소화했다.

롯데마트는 또 오는 29일까지 대표 자체브랜드(PB) ‘오늘좋은’과 ‘요리하다’를 중심으로 대규모 ‘PB 페스타’를 펼친다. 대표적으로 유제품, 과자, 음료가 포함된 ‘오늘좋은’ 상품 48종을 합리적인 가격에 내놓는다. 데일리우유(1ℓ)를 1880원에, 초코·딸기·바나나우유(각 200㎖)를 개당 500원에, 떠먹는 요거트 3종(각 80g×4입)은 개당 1500원에 판매한다. 포테이토·어니언 씬 크래커(각 75g)는 각 500원, 그린애플·그레이프 스파클링 제로·복숭아 아이스티 제로(각 500㎖)는 각 780원에 판다. 반찬용으로 좋은 하루한팩 사각어묵(160g)과 실속한팩 사각어묵(320g)도 각각 1000원, 2000원에 선보인다.

홈플러스는 오는 19일부터 국내 대형마트 최초로 ‘태국산 신선란’을 선보인다. 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 여파로 국내 계란값이 오르고 있어서다. 물량은 약 4만6000판으로 서귀포점을 제외한 전국 홈플러스 대형마트와 일부 홈플러스 익스프레스 매장에서 판매한다. 국내산 기준 특란급으로 갈색란이다. 가격은 30구 한 판 기준 5890원이며 구매 가능 수량은 1인당 2판이다. 한국농수산식품유통공사(aT)에서 사전 품질 검증을 거쳤고 수입 후 검역과 정밀 위생검사, 세척, 소독 절차도 마쳤다. 유통 전 과정에서 냉장 온도를 유지해 신선도를 살렸다.

이마트는 제철 토마토를 저렴하게 판매하는 ‘상큼달콤 토마토 균일가전’을 오는 22일까지 연다. 행사 기간 방울토마토(600ｇ)는 3980원, 더달콤 스테비아 대추방울(550g)은 5980원에 각각 판매한다. 대추 방울토마토(1㎏)와 토마주르 토마토(750ｇ)도 각각 7980원에 선보인다. 행사 카드로 1만원 이상 구매하면 20% 추가 할인을 제공한다.