“불타는 미국의 사막에 대한민국의 ‘불닭’이 나타났다”

삼양식품이 미디어 플랫폼 넥타(Nectar)와 협업해 제작한 신개념 리얼리티 데이팅 쇼 ‘히트 매치’(Heat Match)를 공개했다.

17일 삼양식품에 따르면 ‘사막에서 펼쳐지는 가장 뜨거운 데이트 쇼’라는 콘셉트로 선보인 이번 프로젝트는 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 세계적인 음악 축제 기간에 맞춰 기획됐다.

히트 매치에는 <러브 아일랜드>의 이마니 휠러, <투 핫 투 핸들>의 케일라 리차트 등 유명 리얼리티 프로그램 출연진과 인플루언서 등 총 10명의 싱글 남녀가 참여했다. 불닭 버스에 탑승한 참가자들은 사막의 파티 현장으로 이동하며 서로의 매력을 발견하는 시간을 가졌다.

이번 쇼의 핵심은 불닭 고유의 매운맛을 데이트 유대감 형성의 테스트 도구로 활용했다는 데 있다. 참가자들은 불닭의 강렬한 매운맛을 견뎌내며 솔직한 반응을 공유하고 이를 통해 서로의 인내심과 식성, 감정적 연결고리를 확인한다. 꾸밈없는 모습을 중시하는 최근 데이팅 트렌드를 반영해 ‘불닭의 매운맛을 함께 감당할 수 있는가’를 인연의 척도로 삼은 셈이다.

히트 매치 첫 번째 에피소드는 지난 11일 넥타의 공식 유튜브 채널을 통해 전 세계에 방영됐으며 최종 커플이 공개되는 마지막 에피소드는 오는 18일 공개된다. 불닭 공식 인스타그램과 틱톡 채널을 통해 현장의 생생한 비하인드 스토리와 다양한 숏폼 콘텐츠도 만나볼 수 있다.

삼양식품 관계자는 “앞으로도 라이브 소통을 중시하는 전 세계 MZ세대와 함께하는 문화 아이콘으로서의 불닭 입지를 공고히 할 것”이라고 말했다.