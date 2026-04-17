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본문 요약

삼양식품이 미디어 플랫폼 넥타와 협업해 제작한 신개념 리얼리티 데이팅 쇼 '히트 매치'를 공개했다.

17일 삼양식품에 따르면 '사막에서 펼쳐지는 가장 뜨거운 데이트 쇼'라는 콘셉트로 선보인 이번 프로젝트는 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 세계적인 음악 축제 기간에 맞춰 기획됐다.

이번 쇼의 핵심은 불닭 고유의 매운맛을 데이트 유대감 형성의 테스트 도구로 활용했다는 데 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“불타는 미국의 사막에 대한민국의 ‘불닭’이 나타났다”

입력 2026.04.17 15:11

수정 2026.04.17 15:33

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  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

삼양식품 제공

삼양식품 제공

삼양식품이 미디어 플랫폼 넥타(Nectar)와 협업해 제작한 신개념 리얼리티 데이팅 쇼 ‘히트 매치’(Heat Match)를 공개했다.

17일 삼양식품에 따르면 ‘사막에서 펼쳐지는 가장 뜨거운 데이트 쇼’라는 콘셉트로 선보인 이번 프로젝트는 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 세계적인 음악 축제 기간에 맞춰 기획됐다.

히트 매치에는 <러브 아일랜드>의 이마니 휠러, <투 핫 투 핸들>의 케일라 리차트 등 유명 리얼리티 프로그램 출연진과 인플루언서 등 총 10명의 싱글 남녀가 참여했다. 불닭 버스에 탑승한 참가자들은 사막의 파티 현장으로 이동하며 서로의 매력을 발견하는 시간을 가졌다.

이번 쇼의 핵심은 불닭 고유의 매운맛을 데이트 유대감 형성의 테스트 도구로 활용했다는 데 있다. 참가자들은 불닭의 강렬한 매운맛을 견뎌내며 솔직한 반응을 공유하고 이를 통해 서로의 인내심과 식성, 감정적 연결고리를 확인한다. 꾸밈없는 모습을 중시하는 최근 데이팅 트렌드를 반영해 ‘불닭의 매운맛을 함께 감당할 수 있는가’를 인연의 척도로 삼은 셈이다.

히트 매치 첫 번째 에피소드는 지난 11일 넥타의 공식 유튜브 채널을 통해 전 세계에 방영됐으며 최종 커플이 공개되는 마지막 에피소드는 오는 18일 공개된다. 불닭 공식 인스타그램과 틱톡 채널을 통해 현장의 생생한 비하인드 스토리와 다양한 숏폼 콘텐츠도 만나볼 수 있다.

삼양식품 관계자는 “앞으로도 라이브 소통을 중시하는 전 세계 MZ세대와 함께하는 문화 아이콘으로서의 불닭 입지를 공고히 할 것”이라고 말했다.

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