벚꽃 다음은 철쭉…불암산 철쭉제 개막 [정동길 옆 사진관]

봄 날씨가 무르익으며 불암산이 연분홍색으로 물들기 시작했다.

지난 16일 개막한 ‘2026 불암산 철쭉제’는 서울 노원구 불암산 힐링타운에서 진행된다. 17일 철쭉동산을 찾은 시민들은 피기 시작한 철쭉을 배경으로 봄나들이를 즐겼다. 10만 주의 철쭉을 볼 수 있는 불암산 철쭉제는 오는 26일까지 진행된다.