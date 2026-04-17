휴전하자마자 ‘총성’···레바논군 “이스라엘 수차례 휴전 위반”

이스라엘과 레바논의 열흘간 휴전이 발효됐지만 이스라엘이 레바논 남부 점령을 지속할 뜻을 밝히면서 휴전 지속 가능성에 대한 의문이 제기되고 있다. 레바논군은 휴전 발효 불과 몇 시간 만에 이스라엘이 수차례 공습을 가하며 휴전을 위반했다고 비판했다. 전쟁으로 대피한 210만명의 레바논 피란민의 귀환 행렬이 시작됐지만 레바논군과 이스라엘군은 이들에게 귀환하지 말 것을 당부했다.

AFP통신에 따르면 레바논군은 17일(현지시간) 새벽 이스라엘·레바논 휴전 발효 직후 이스라엘이 여러 차례 휴전을 위반했다고 밝혔다.

AFP는 또 휴전 발효 이후에도 베이루트 남부 교외 지역에서 “격렬한 총격전”이 벌어졌으며 자정 직후부터 30분 넘게 총성이 울리고 미사일 탄도가 하늘로 치솟는 걸 목격했다고 전했다.

레바논군은 전쟁으로 집을 떠나야 했던 남부 지역 피란민들에게 “여러 차례의 이스라엘 공격 행위”를 이유로 귀환하지 말라고 밝혔다. 이스라엘군도 레바논 남부 주민들을 향해 집으로 돌아가지 말라고 경고했다.

하지만 이스라엘의 ‘휴전 위반’과 귀환을 서두르지 말라는 경고에도 불구하고 집으로 돌아가려는 피란민들의 행렬이 줄을 이었다.

이날 0시를 기해 휴전이 발효되자 레바논은 축제 분위기에 휩싸였다. 수도 베이루트 밤하늘에는 축하 총성이 울려 퍼지고 새벽부터 피란민들의 귀환 행렬이 시작됐다. 피란민 알라 다마쉬는 “집으로 돌아가기 전 ‘조금 기다려달라’는 경고를 받았다”며 “사람들은 자신들의 땅과 집에 대한 사랑과 애착 때문에 공격 위협에도 불구하고 돌아갈 수밖에 없다”고 AFP에 말했다.

레바논은 레바논 모든 영토에서 이스라엘군 철수를 요구하고 있지만, 이스라엘은 레바논 남부에서 철군할 뜻이 없으며 리타니강 아래 지역을 ‘완충 지대’로 두고 점령을 지속할 것이라고 밝혔다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 휴전 합의를 발표하면서도 레바논에서 철수하라는 요구는 받아들일 수 없다고 밝혔다. 네타냐후 총리는 “침공의 위협과 이스라엘 포격을 막기 위해 레바논의 확대된 안보 구역에 주둔하고 있다”며 “우리는 지금 그곳에 있고 떠나지 않을 것”이라고 밝혔다.

이스라엘은 전쟁 발발 이후 레바논 남부를 ‘완충 지대’로 점령한 후, 주민들을 대피시키며 이스라엘군이 이 지역을 무기한 점령할 수 있음을 시사했다. 이스라엘은 헤즈볼라의 위협이 완전히 제거될 때까지 피란민들이 집으로 돌아올 수 없을 것이라고 경고했는데, 이는 전쟁범죄에 해당하는 강제이주라는 비판이 제기됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 주말 이란과 2차 종전협상이 열릴 가능성이 크다고 시사하며, 합의 타결을 위한 조건을 형성하기 위해 이스라엘을 압박해 레바논과 열흘 휴전을 이끌어냈다. 하지만 이스라엘의 레바논 남부 점령이 지속되는 한 갈등의 불씨는 여전히 남아있는 상황이다.

헤즈볼라는 휴전 기간 이스라엘군의 레바논 주둔을 용납하지 않겠다며 “어떤 형태의 휴전 합의도 이스라엘이 레바논 내부에서 행동의 자유를 누리는 것을 허용해서는 안 된다”고 밝혔다.

특히 네타냐후 총리는 트럼프 대통령의 압력에 레바논 휴전 카드를 받아 들었지만, 이스라엘 내부에서는 강한 비판에 직면하며 정치적 궁지에 몰렸다. 이스라엘 우파 야당은 이번 휴전에 대해 “배신”이라고 비판했으며, 중도 성향 야당도 “정부의 약속이 현실에 의해 무너진 것이 처음이 아니”라고 지적했다.

부패 혐의 3건으로 형사재판에 기소된 네타냐후 총리는 이란 전쟁 기간 국가 비상사태로 중단됐던 재판이 휴전 이후인 지난 12일 재개되면서 정치적 생명이 위태로워진 상태다. 또 오는 10월 예정된 총선에서 실각할 가능성도 높다.

자신의 정치적 생존을 위해서라도 전쟁이 필요한 네타냐후 총리가 정치적 위기를 돌파하기 위해 열흘간 휴전이 지난 후 레바논 공격을 재개할 수 있다는 관측이 제기된다.