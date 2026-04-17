‘양주 3살 아이 사망’ 친부 아동학대치사 송치···수년간 학대 정황

경기 양주시에서 아동학대 의심 사고로 병원에서 치료를 받다 사망한 3살 아이의 20대 친부가 구속 송치됐다.

경기북부경찰청은 20대 남성 A씨에 대해 47개월 아들 B군을 숨지게 한 혐의(아동학대치사 혐의)로 구속 송치했다고 17일 밝혔다.

앞서 지난 9일 오후 6시40분쯤 양주시 옥정동의 한 아파트에서 B군이 의식을 잃은 채 병원으로 이송됐다. B군은 뇌출혈 수술을 받고 치료 중 입원 닷새 만인 지난 14일 오후 11시33분쯤 숨졌다.

경찰은 B군의 20대 부모를 긴급체포해 조사했고, 친부인 A씨에게 아동학대 중상해 혐의를 적용해 구속했다. 국립과학수사연구원은 B군에 대한 부검을 진행한 뒤 두부 손상으로 사망한 것으로 보인다는 1차 구두소견을 전달했다. B군의 복부에서는 오래 전에 발생한 것으로 보이는 출혈 흔적도 발견됐다.

경찰은 조사 과정에서 부부의 메신저 대화 내용 등을 통해 장기간 신체적 학대 정황을 확인했고, 외력에 의한 두부 손상이라는 결과가 이러한 학대 행위와 인과관계가 있다고 판단했다.

특히 휴대전화 포렌식을 통해 파악된 A씨와 아내 C씨의 1대1 대화 내용에서 B군을 장기간 학대한 정황이 드러난 것으로 알려졌다. A씨가 B군을 때린 일을 아내 C씨가 너무 심했다고 말하거나 학대로 볼 수 있는 방식으로 훈육 논의를 하는 대화도 다수 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “사건 발생일을 기준으로 2년 전부터 지속해 아동학대 정황으로 볼 수 있는 대화 내용이 있었다”며 “아동학대 의심 대화 내용이 특정 시점에 한정되지 않고 꾸준히 있으며 정확한 건수를 밝힐 수는 없지만 다수라고 표현할 수 있다”고 말했다.

대화 맥락상 학대 행위는 A씨가 한 것으로 볼 경우가 많았으나 C씨도 상당 부분 가담한 것으로 경찰은 보고 있다.

A씨와 C씨는 학대 행위에 대해 전면 부인하는 입장인 것으로 알려졌다. 지난해 12월에도 B군에 대한 아동학대 의심 신고가 접수됐으나 불기소 처분된 바 있다.