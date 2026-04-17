제주4·3단체 “역사 왜곡·명예훼손” 극우세력 고소

제주4·3단체들이 4·3 추념식 당일 현장에서 집회를 열어 4·3을 왜곡하고, 희생자·유족의 명예를 훼손한 혐의로 극우 단체 관련자들을 경찰에 고소했다.

제주4·3희생자유족회와 제주4·3기념사업위원회 등은 17일 오후 제주경찰청을 찾아 집회 및 시위에 관한 법률 위반과 명예훼손, 모욕 등 혐의로 극우단체 유튜버 등 관련자 4명에 대한 고소장을 제출했다.

이들은 피고소인들이 지난 3일 오전 제주4·3평화공원 인근에서 집회를 열고 확성기 등을 이용해 ‘4·3은 공산폭동’이라는 주장을 반복해 4·3희생자와 유족 명예를 훼손한 혐의로 고소장을 제출했다고 밝혔다.

또 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브를 통해서도 제주4·3을 ‘공산폭동’으로 규정하고 이재명 대통령 내외와 오영훈 제주지사, 제주지역 국회의원, 제주4·3희생자유족회장 등을 ‘반국가세력’으로 지칭하는 등 허위 사실을 퍼뜨렸다고 주장했다.

4·3단체는 “국가 진상조사를 통해 규명된 역사적 사실을 부정하고 희생자와 유족 명예를 훼손한 중대한 사안”이라면서 “앞으로 이런 일이 반복되지 않도록 4·3 왜곡 처벌 규정이 담긴 4·3특별법이 조속히 통과돼야 한다”고 말했다.

한편 올해 4·3 추념식이 열린 4·3평화공원 앞 맞은편에서는 유족과 시민사회단체, 극우단체·유튜버간 집회가 겹치면서 충돌이 빚어졌다.