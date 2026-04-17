최호정 서울시의회의장 서초구청장 경선 불참…“현 구청장 면죄부 거부”

“전성수 서초구청장 4년 전 단수공천 의혹 지적”

최호정 서울시의회 의장(국민의힘·서초4)이 17일 국민의힘 서초구청장 후보 경선 불참을 선언했다.

최 의장은 이날 경선 불참 입장문을 통해 “국민의힘 서울시당 공천관리위원회는 현 서초구청장의 4년 전 공천 의혹이 해소되지 않은 상황인데도 같은 인물을 다시 경선 후보로 확정해 면죄부를 줬다”며 불참 의사를 밝혔다.

전성수 서초구청장은 2022년 지방선거 당시 국민의힘 단수 공천을 받아 당선됐다. 최 의장은 “이 과정에 대한 의혹이 해소되지 않았음에도 전성수 서초 구청장을 이번에 경선 후보로 정한 점”을 문제로 지적했다.

최 의장은 “당시 경선을 준비하던 4명의 예비후보가 공개 기자회견을 통해 이의를 제기했으나 받아들여지지 않았다”며 “2025년 12월에는 JTBC 보도를 통해 당시 공천 과정에 대한 의혹이 나왔으나 이 문제에 대한 충분한 해명이 이뤄지지 않았다”고 주장했다.

그러면서 “공관위가 같은 인물(전 구청장)을 다시 경선 후보로 확정했다”며 “이것은 언론의 문제 제기를 묵과하고 후보에게 문제가 없었다고 인정하는 것과 같다”고 말했다.

최 의장은 “제가 경선에 참여하면 이 경선은 ‘공정한 경쟁을 거친 공천’이라는 외형을 갖추게 된다”며 “그 순간 4년 전 공천 과정의 의혹은 경선이라는 형식 아래 묻히게 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “결국 저의 경선 참여는 의혹이 해소되지 않은 후보에게 면죄부를 주는 행위에 동의하는 것이 된다”며 “저는 그 역할을 맡지 않겠다”고 강조했다.

최 의장은 “서초구는 변함없이 국민의힘을 지켜온 든든한 버팀목”이라며 “이런 서초에서 부정 공천 의혹이 해소되지 않은 후보를 다시 경선 후보로 내세우면 상대 진영은 이를 빌미로 당 전체의 공천 명분을 훼손하려 들 것”이라고 우려했다.

최 의장은 “경선에는 참여하지 않지만 서초구와 존경하는 서초구민, 그리고 서울시민에 대한 저의 책임감은 달라지지 않는다”며 “앞으로도 서초구의 발전과 서울시민의 삶을 위한 길을 찾겠다”고 했다.