창간 80주년 경향신문

오산 접착제 공장서 화학물질 누출···27명 경상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경기 오산의 한 접착제 제조공장에서 화학물질 누출 사고가 났다.

경찰은 이 공장 내부에서 접착제 제조를 위한 화학물질 혼합작업이 이뤄지던 중 설비의 안전장치가 고장 나면서 가스가 누출됐던 것으로 보고 있다.

이후 공장 내부에 누출된 가스가 외부로 확산하며 외부에 있던 시민들의 신고가 잇달았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오산 접착제 공장서 화학물질 누출···27명 경상

입력 2026.04.17 19:05

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

현장 조치가 이뤄지는 모습. 경기도소방재난본부 제공

현장 조치가 이뤄지는 모습. 경기도소방재난본부 제공

경기 오산의 한 접착제 제조공장에서 화학물질 누출 사고가 났다.

17일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 10시29분쯤 한 시민이 “오산시 누읍동의 공장 부근에서 악취가 난다”며 누출 의심 신고를 했다. 이 공장에서는 평소 소방 당국이 위험물로 분류하는 톨루엔과 아크릴산 등을 취급해왔다.

경찰은 이 공장 내부에서 접착제 제조를 위한 화학물질 혼합작업이 이뤄지던 중 설비의 안전장치가 고장 나면서 가스가 누출됐던 것으로 보고 있다. 이후 공장 내부에 누출된 가스가 외부로 확산하며 외부에 있던 시민들의 신고가 잇달았다.

이날 사고로 해당 공장 외부에 있던 27명이 두통, 구토, 메스꺼움 등을 호소해 스스로 병원을 찾아 치료받고 있는 것으로 알려졌다. 다만, 공장 내부에 있던 근로자들은 화학물질을 취급 작업에 익숙해 별다른 불편감이나 이상 증상을 느끼지 못한 것으로 파악됐다.

오산시는 사고 직후 재난안전문자를 통해 관련 내용을 알리며 “인근 주민들은 창문을 닫아달라”고 당부했다. 한강유역환경청과 소방 당국, 경찰 관계자 등은 현장에서 환기 및 잔여 가스 흡착 작업 등 조치를 마친 상태이다.

경찰은 한강유역환경청으로부터 누출된 가스의 성분 등을 확인할 방침이다. 경찰 관계자는 “누출된 가스의 성분을 확인하는 한편, 해당 사업장의 안전수칙 준수 여부 등을 전반적으로 살필 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글