전국 휘발유 평균가 2000원 돌파

전국 주유소 휘발유 평균 가격이 리터(ℓ)당 2000원 선을 돌파했다. 미국과 이란이 종전 협상을 벌이고 있음에도 중동 정세의 불확실성이 국내 유가 상승을 부추기고 있다.

17일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 7시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 판매 가격은 ℓ당 2000원으로 전날보다 0.9원 상승했다. 경유 평균 가격도 1.1원 상승한 1994.2원을 기록했다.

전국 평균 휘발유 가격이 2000원대를 기록한 것은 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 고유가 사태가 지속됐던 2022년 7월 20일(2000.2원) 이후 약 3년 9개월 만이다.

특히 국내에서 기름값이 가장 비싼 서울은 연일 상승세를 보이고 있다.

서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 1.9원 오른 ℓ당 2030.6원으로 집계됐다. 경유 가격은 2.1원 상승한 2016.7원을 기록했다.

미국과 이란 간 종전 협상의 불확실성이 이어지면서 국제유가도 계속해서 불안한 모습을 보이고 있다. 전날 수입 원유 가격 기준인 두바이유는 전날보다 0.7달러 오른 101.8달러를 나타냈다.

국제 휘발유 가격은 1.9달러 상승한 120.9달러, 국제 자동차용 경유는 1.1달러 내린 172.2달러를 기록했다.

통상 국제 유가 변동은 약 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.