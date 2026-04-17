트럼프 “미군의 호르무즈 역봉쇄, 이란 거래 100% 완료 때까지 유효”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 호르무즈 해협 개방을 환영하면서도 미군의 해협 역봉쇄는 이란과의 거래가 타결될 때까지 유지하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 트루스소셜에 “호르무즈 해협은 완전히 개방됐고 비즈니스와 모든 통행을 위한 준비가 돼 있다”며 “하지만 미 해군의 봉쇄는 이란과의 거래가 100% 완료될 때까지 오직 이란에 대해서만 전면적으로 유효하며 유지될 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 “대부분의 사안이 이미 협상이 됐기 때문에 이 과정은 매우 신속하게 진행될 것”이라고 덧붙였다.

이날 앞서 아바스 아라그치 이란 외교장관은 엑스에 “레바논 휴전에 따라 호르무즈를 통과하는 모든 상업용 선박의 운항이 휴전 잔여기간 전면 허용된다”고 밝혔다.

이스라엘과 레바논은 미 동부시간 기준 16일 오후 5시(한국시간 17일 오전 6시)부터 열흘 동안 휴전하기로 합의했다.

다만 아라그치 장관이 말한 ‘휴전 잔여기간’이 오는 21일 만료되는 미·이란 휴전 기간인지, 이스라엘과 레바논의 휴전 기간인지는 불분명하다.

트럼프 대통령은 아라그치 장관의 발표가 나온 이후 트루스소셜에서 “방금 이란이 해협이 완전히 개방됐으며 전면적인 통항 준비가 됐다고 발표했다. 감사하다”고 밝혔다.