초여름 찾아온 주말…토요일 낮 최고기온 27도

토요일인 18일은 대체로 맑은 가운데, 남부지방과 제주도 곳곳에는 비가 내리겠다.

낮 기온이 전국 내륙을 중심으로 25도 이상으로 올라 일교차가 15도 안팎(중부내륙 20도 안팎)으로 크겠다.

기상청에 따르면 이날 서울의 기온이 27도까지 오르는 등 내륙 대부분 지역의 최고 기온이 30도에 육박하겠다.

주요 지역별 낮 최고 기온은 춘천 27도, 대구·수원·대전·전주 26도, 광주 24도, 울산 23도, 부산 20도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다.

전북 동부는 새벽까지, 전남 남해안·동부 내륙·경북권 남부·경남권은 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 전남 남해안·부산·울산·경남 5∼10㎜, 전북 동부·전남 동부 내륙·대구·경북 남부 5㎜ 미만이다. 제주도에는 18∼20일 사흘간 20∼60㎜의 비가 예보됐다.

남해안과 제주도를 중심으로 순간풍속 55㎞ 안팎(산지 70㎞ 안팎)의 강한 바람이 불겠다. 남해상과 제주도 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에도 유의해야겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.