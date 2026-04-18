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본문 요약

토요일인 18일은 대체로 맑은 가운데, 남부지방과 제주도 곳곳에는 비가 내리겠다.

전북 동부는 새벽까지, 전남 남해안·동부 내륙·경북권 남부·경남권은 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 전남 남해안·부산·울산·경남 5∼10㎜, 전북 동부·전남 동부 내륙·대구·경북 남부 5㎜ 미만이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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초여름 찾아온 주말…토요일 낮 최고기온 27도

입력 2026.04.18 08:20

수정 2026.04.18 08:40

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  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

초여름 날씨를 보인 지난 16일 서울 광화문광장에서 어린이와 보호자가 꽃을 구경하고 있다. 정효진 기자

초여름 날씨를 보인 지난 16일 서울 광화문광장에서 어린이와 보호자가 꽃을 구경하고 있다. 정효진 기자

토요일인 18일은 대체로 맑은 가운데, 남부지방과 제주도 곳곳에는 비가 내리겠다.

낮 기온이 전국 내륙을 중심으로 25도 이상으로 올라 일교차가 15도 안팎(중부내륙 20도 안팎)으로 크겠다.

기상청에 따르면 이날 서울의 기온이 27도까지 오르는 등 내륙 대부분 지역의 최고 기온이 30도에 육박하겠다.

주요 지역별 낮 최고 기온은 춘천 27도, 대구·수원·대전·전주 26도, 광주 24도, 울산 23도, 부산 20도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다.

전북 동부는 새벽까지, 전남 남해안·동부 내륙·경북권 남부·경남권은 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 전남 남해안·부산·울산·경남 5∼10㎜, 전북 동부·전남 동부 내륙·대구·경북 남부 5㎜ 미만이다. 제주도에는 18∼20일 사흘간 20∼60㎜의 비가 예보됐다.

남해안과 제주도를 중심으로 순간풍속 55㎞ 안팎(산지 70㎞ 안팎)의 강한 바람이 불겠다. 남해상과 제주도 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에도 유의해야겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.

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