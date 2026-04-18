호르무즈 개방 소식에 미 증시 급등…S&P500 사상 첫 7100선 돌파

이란이 휴전 기간 호르무즈 해협의 상선 통항을 전면 허용한다고 선언하면서 17일(현지시간) 뉴욕증시 주요 지수가 사상 최고치 경신했다.

이날 뉴욕증권거래소에서 S&P500 지수는 84.78포인트(1.20%) 상승한 7126.06으로 사상 처음 7100선을 돌파했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 365.78포인트(1.52%) 오른 2만4468.48로 거래를 마쳤다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 868.71포인트(1.79%) 오른 4만9447.43에 마감했다.

S&P500과 나스닥은 3거래일 연속 최고치를 갈아치웠고, 나스닥은 13거래일 연속 상승하며 1992년 이후 최장 기록을 세웠다. 소형주 중심의 러셀2000 지수도 2.11% 올라 약 3개월 만에 최고치를 기록했다. 일명 ‘공포지수’로 불리는 미 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(VIX)는 장중 16.87까지 하락하며 약 두 달 만에 최저 수준을 나타냈다.

이란이 이스라엘과 레바논 사이의 10일간 휴전 발효를 고려해 호르무즈 해협의 상선 통항을 전면 허용한다고 밝히면서 에너지 공급 차질이 정상화될 것이란 기대감이 투자심리를 되살렸다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 자신의 엑스(X) 계정에 “레바논 휴전 상황을 반영해 남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 선언했다. 도널드 트럼프 미 대통령은 이란의 선언에서 더 나아가 “이란은 호르무즈 해협을 다시는 절대 폐쇄하지 않기로 합의했다”고 밝혔다.

에너지 공급 우려가 완화되면서 국제 유가는 급락했다.

6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 90.38달러로 전장 대비 9.1% 하락했고, 5월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 83.85달러로 전장 대비 11.5% 하락했다. 유가 급락에 로열 캐리비언 크루즈(7.34%), 유나이티드항공(7.12%), 사우스웨스트항공(5.09%) 등 여행·항공 업종이 큰 폭으로 올랐다. 엑손모빌(-3.65%), 셰브런(-2.21%) 등 에너지 업종은 하락세를 보였다.

다만 해협 개방에도 불구하고 실제 운항 정상화까지는 불확실성이 남아 있다. 해양 투자사 마레 리베룸은 높은 전쟁 위험 보험료와 기뢰 위협, 봉쇄 해제의 실행 여부 등이 여전히 부담 요인이라고 분석했다.