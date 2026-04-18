이란 ‘호르무즈 개방’ 발표 직전 또 수상한 거래…유가하락 1조원대 베팅

이란이 호르무즈 해협 개방을 발표하기 직전 유가 하락에 대규모 베팅이 몰리면서 또다시 정보 유출 의혹이 제기됐다고 로이터 통신이 17일(현지시간) 보도했다.

런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 투자자들은 이날 오후 12시 24분부터 1분간 브렌트유 선물 7990계약을 매도했다.

계약 규모는 당시 가격 기준으로 약 7억6000만 달러(약 1조1150억 원)에 달했다.

이 거래가 이뤄진 지 약 20분 후 아바스 아라그치 이란 외무 장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 휴전 기간 호르무즈 해협 항해를 허용한다는 방침을 발표했다.

발표 직후 국제유가가 장중 최대 11% 급락하면서 선물을 매도한 투자자는 상당한 수익을 내게 됐다.

이 같은 수상한 거래 패턴은 이번이 처음이 아니다.

지난 7일 미국과 이란이 2주간 휴전을 발표하기 직전에 일부 투자자들은 약 9억5000만 달러(약 1조4000억 원)의 원유 선물을 매도했다.

지난달 23일에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 에너지 인프라에 대한 공격 연기를 발표하기 15분 전 5억달러(약 7400억 원) 규모의 원유 선물 매도계약이 체결됐다. 당시 트럼프 대통령의 공격 연기 발표 후 유가는 15%나 급락했다.

이에 따라 미국 감독 당국인 상품선물거래위원회(CFTC)는 원유 선물시장에서 제기된 불공정 거래 의혹과 관련해 최근 시카고상품거래소(CME)와 ICE 선물거래소에 자료를 요청했다.