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트럼프 “미·이란 아마 이번 주말 회담…1~2일 내 타결”

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도널드 트럼프 미국 대통령은 17일 미·이란이 종전협상을 이번주말 재개할 것으로 보인다면서 협상이 1∼2일 안에 타결될 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 인터넷 매체 악시오스와 전화 인터뷰에서 " 회담이 아마 이번 주말에 열릴 것이다. 우리는 하루나 이틀 안에 합의할 것으로 생각한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 블룸버그 통신과의 전화 인터뷰에서도 "주요 쟁점은 대부분 마무리됐다. 매우 빠르게 진행될 것"이라고 밝히면서, 이란의 핵프로그램이 영구적으로 중단되느냐는 질문에 "기간은 없다. 무기한"이라고 답했다.

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트럼프 “미·이란 아마 이번 주말 회담…1~2일 내 타결”

입력 2026.04.18 09:49

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

17일(현지시간) 미국 애리조나주 피닉스 드림시티교회에서 열린 터닝포인트 USA 행사에서 도널드 트럼프 대통령이 연설하고 있다. AP 연합뉴스

17일(현지시간) 미국 애리조나주 피닉스 드림시티교회에서 열린 터닝포인트 USA 행사에서 도널드 트럼프 대통령이 연설하고 있다. AP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 미·이란이 종전협상을 이번주말 재개할 것으로 보인다면서 협상이 1∼2일 안에 타결될 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 인터넷 매체 악시오스와 전화 인터뷰에서 “(종전협상을 위한) 회담이 아마 이번 주말에 열릴 것이다. 우리는 하루나 이틀 안에 합의(get a deal)할 것으로 생각한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 블룸버그 통신과의 전화 인터뷰에서도 “주요 쟁점(협상)은 대부분 마무리됐다. 매우 빠르게 진행될 것”이라고 밝히면서, 이란의 핵프로그램이 영구적으로 중단되느냐는 질문에 “(중단의)기간은 없다. 무기한”이라고 답했다.

로이터 통신과의 전화 인터뷰에선 미국이 이란과 함께 이란 내 지하시설의 ‘핵 찌꺼기’(농축 우라늄)를 파내 미국으로 회수할 것이라고 말했다. 다만, 미국이 이 대가로 이란에 200억 달러를 지불할 것이라는 언론 보도와 관련해선 “완전히 틀렸다. 돈은 오가지 않는다”고 부인했다.

악시오스는 미국과 이란이 논의중인 합의안 내용 중 일부로, 이란이 농축우라늄 비축분을 포기하는 대가로 미국은 이란 자금 200억 달러에 대한 동결을 해제하는 방안을 전날 보도했다.

트럼프 대통령은 중재국인 파키스탄에서 진행될 것으로 예상되는 두번째 협상에 직접 참석할 것이냐는 질문에 “그럴 수도 있다”고 답했다고 블룸버그 통신이 전했다. 협상이 타결될 경우 현장에 직접 가는 방안을 검토 중이라는 취지로 해석된다.

트럼프 대통령은 또 이란이 이스라엘과 레바논 휴전 발효에 따라 호르무즈 해협을 완전 개방한다고 발표한 것에 대해 감사를 표하면서도 종전 협상이 완료될 때까지 미 해군의 대이란 해상봉쇄는 유지하겠다는 입장을 밝혔다.

하지만 이란은 자국의 농축 우라늄 비축분을 해외로 이전하지 않을 것이라는 입장을 재차 확인했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 국영 IRIB 방송과의 인터뷰에서 “이란의 농축 우라늄은 어디로도 이전되지 않을 것”이라고 말했다. 그는 또 “미국에 의한 해상봉쇄는 휴전 위반으로 간주한다”며 “상대측이 합의를 어기려 하거나 봉쇄를 지속할 경우 이에 상응하는 조처를 할 것”이라고 밝혔다.

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