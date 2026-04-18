마약왕 박왕열의 외조카이자 공범 ‘흰수염고래’, 필리핀서 조사

‘마약왕’으로 불리는 박왕열을 수사 중인 마약범죄 정부합동수사본부가 박왕열의 공범이자 그의 외조카인 일명 ‘흰수염고래’를 필리핀 현지에서 조사했다.

18일 수사당국에 따르면 합수본은 지난 12일 검사 1명과 수사관 등 9명을 필리핀 마닐라로 보내 교정시설에 수감 중인 흰수염고래 A씨를 면담 조사했다.

A씨는 박왕열의 마약범죄 공범으로 2024년부터 마약 밀수를 담당해 국내 유통에 관여해 온 것으로 파악됐다.

필리핀 외국인수용시설과 교정시설에는 A씨 외에도 박왕열에게 마약과 계좌를 공급한 공범과 조직 관련자들도 다수 수감돼 있다. 합수본은 이들 중 일부도 접견해 조사했다.

합수본 수사팀은 이날 귀국해 현지 면담 및 조사 자료를 토대로 박왕열에 대한 혐의 입증 보강 작업을 할 예정이다.

합수본은 박왕열의 구속기간이 만료되는 오는 22일 전까지 수사를 마무리해 그를 구속 기소한다는 방침이다.

앞서 박왕열은 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 현지 교도소에 복역하면서도 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의로 지난달 25일 임시 인도됐으며 현재 수원구치소에 수감 중이다.

그가 밀수하거나 유통하려다 적발된 양은 2019년 11월부터 2024년 8월까지 필로폰 12.7kg을 포함해 마약류 17.7kg(시가 63억 상당) 등으로 파악됐다. 계좌 분석 등을 통해 이미 판매해 돈으로 받은 것으로 분석된 수익금 68억원을 더하면 그가 관여한 마약 범죄수익은 131억원 상당인 것으로 조사됐다.

합수본의 수사로 박왕열의 마약범죄 규모는 더 늘어날 수 있다.