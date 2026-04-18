‘르쥬’ 디자이너 제양모·강주형…사학자·음악가 꿈꿨던 두 남자, ‘골든’ 무대 빛낸 그 옷엔 꿈이 담겼다

지난달 16일(현지시간), 미국 로스앤젤레스 돌비극장. 제96회 아카데미 시상식 무대 위로 ‘골든’의 전주가 흐르자 할리우드 배우들은 K팝 응원봉을 흔들었다. 장편 애니메이션상과 주제가상을 거머쥔 <케이팝 데몬 헌터스>의 가수 이재가 무대에 올랐고 시선은 자연스럽게 한곳으로 모였다. 조명을 받아 은은하게 빛나던 순백의 드레스였다. 대한제국 황실 대례복에서 출발한 디자인, 신라 금관을 연상시키는 장식, 전통 공예 방식 등이 결합한 의상은 한국의 역사와 현재의 K패션이 교차한 결과물이었다.



한국적 서사를 무대 의상으로 재구성한 작업은 패션 브랜드 르쥬 디자이너 제양모·강주형, 두 사람의 서로 다른 출발점에서 비롯됐다. 제 디자이너는 한때 사학자를 꿈꿨고, 강 디자이너는 음악가를 지망했다. 전혀 다른 방향을 바라보던 두 사람의 시선이 지금의 르쥬를 만든 셈이다.



‘케데헌’ 가수 이재 오스카 드레스 디자인

독립운동가 김가진의 황실 대례복서 출발

역사 자료 수집하고 음악적 움직임 부여

“한국적인 것 담아내려는 방향성 일치해”

지난 8일 서울 남산 인근의 르쥬 쇼룸에서 만난 두 디자이너는 브랜드 이야기를 ‘패션’이라는 단어에만 가두지 않았다. 그들의 이야기는 역사와 음악, 전통과 현대를 이 시대의 언어로 풀어내는 방식으로 확장됐다.



프랑스 파리에서 패션을 공부하며 만난 두 사람은 전혀 다른 삶의 궤적 속에서 접점을 발견했다고 밝혔다. 제 디자이너에게 옷은 ‘기록’에 가깝다. 외국어고등학교를 졸업한 그는 사학자를 꿈꿨다. “역사 공부를 좋아했어요. 그러다 진로를 고민하던 시기에 선생님께서 ‘옷을 좋아하니 유럽에서 패션을 공부해보는 건 어떻겠냐’고 권하셨죠.” 옷을 좋아하는 감각은 그를 국내 대학 대신, 파리로 이끌었다.



강 디자이너의 출발점은 음악이다. 트럼펫을 전공하며 클래식 음악을 공부하던 그는 우연히 본 패션쇼를 계기로 인생 항로를 바꿨다. “옷을 넘어 무대 구성과 흐름이 크게 다가왔어요. 대학 진학 대신 바로 군악대로 입대해 병역 의무를 다하고 파리 패션 대학으로 향했죠.”



두 사람은 한국에서 미술을 전공하지 않았지만, 오히려 그 점이 예술적 시각을 넓히고 자신만의 이야기를 찾는 데 도움이 됐다고 입을 모았다. “대학 입시에서 정형화된 미술 실기를 하는 한국과 달리, 프랑스 패션 대학에서는 입학한 뒤에 드로잉 등 기초부터 배운다”면서 “틀에 박힌 시각을 멀리하는 프랑스 패션 교육에 오히려 빨리 적응할 수 있었다”고 설명했다. 파리에서의 교육은 두 디자이너에게 새로운 기준을 만들었다. “‘자기만의 색’을 만드는 게 중요했어요.”





이들은 파리의 패션 하우스 알라이아, 랑방, 발망 등에서 인턴과 실무 경험을 쌓으며 각자의 기반을 다졌고, 2020년 패션 브랜드 ‘르쥬’를 설립했다. 르쥬(LE JE)는 프랑스어로 ‘나 자신’을 뜻하는 말에서 출발한 이름이다. 파리 패션계에서 이방인 예술가로 ‘진짜 나’를 찾아 나선 철학적 질문을 브랜드명에 녹인 것이다.



르쥬의 발자취는 한국인의 뿌리를 찾는 여정으로 이어졌다. 한국의 역사 자료를 수집하고 맥락을 읽어내는 습관은 디자인에 자연스럽게 녹아들었다. 지금도 제 디자이너는 시간이 날 때마다 고미술 상가를 찾거나, 오래된 논문과 도록을 수집하며 레퍼런스를 축적한다. 실제로 오스카 의상 작업 역시 특정 시대 복식에 관한 연구 논문에서 출발했다.



이재의 드레스는 백의민족을 상징하는 순백색을 바탕으로, 무궁화 문양을 중심에 배치했다. 영감은 대한제국 2등 칙임관 대례복을 입은 독립운동가 김가진의 초상이다. 조선 말기 관료였던 그는 국권이 흔들리자 독립운동에 뛰어들었고, 말년에는 상하이로 망명해 임시정부 활동에 헌신했다. 르쥬 측은 “당대의 권위와 상징을 몸에 두른 인물이 독립운동을 위해 길을 나섰다는 점이 인상적이었다”며 “자신의 자리에서 세계를 향해 나아가는 이재의 행보와도 어딘가 닮았다고 느꼈다”고 했다.



서사는 디자인에 머무르지 않고, 전통 공예를 통해 입체적으로 구현됐다. 노래 제목 ‘골든(Golden)’에 맞춰 신라 금관을 연상시키는 금빛 장식을 입혔다. 두석장이 전통 방식으로 제작한 금속 공예였다.



공예품을 옷 위에 구현하는 과정은 순탄하지 않았다. 금속의 무게와 착용 방식, 움직임에 따른 안정성까지 새롭게 설계해야 했다. 공예를 ‘입는 형태’로 변형하는 작업에 대해 장인을 설득하는 과정도 필요했다. 두 사람은 “60~70대 장인들께서 이제는 오히려 우리와의 작업을 기대한다”고 했다.



강 디자이너의 음악적 감각은 무대 위 의상을 더 빛나게 했다. 그는 “무대에서는 옷이 정지된 상태로 보이지 않는다”며 “움직임, 조명, 동선 등을 모두 고려해야 한다”고 설명했다. 실제로 르쥬의 의상은 입체 재단과 패턴 설계를 통해 안무에 맞춰 움직이도록 구성됐다. 두 디자이너는 미국까지 직접 동행하며 계단 동선과 퍼포먼스를 고려해 여러 버전으로 의상을 제작하고 완성도를 높였다. 제니, 르세라핌, 엔하이픈 등 K팝 스타들이 그들에게 의상을 믿고 맡기는 이유이기도 하다.



다만 르쥬에 ‘한국적’이라는 개념은 전통의 재현과는 거리가 있다. 제 디자이너는 “형식을 그대로 가져오기보다, 그 안에 담긴 감각과 태도를 지금의 언어로 풀어내는 것에 가깝다”고 설명했다.



서로 다른 출발점은 때로 충돌을 만든다. 소재와 실루엣을 두고 의견이 갈릴 때도 많다. 그러나 두 사람은 한 가지에서는 늘 합의에 도달한다고 말한다. “한국적인 것을 담아내는 철학, 이 방향성에 대해서는 한 번도 어긋난 적이 없어요.” 르쥬는 서로 다른 출발점에서 시작된 ‘나’의 이야기에, 과거와 현재를 잇는 한국의 아름다움을 패션으로 기록하고 있다.

