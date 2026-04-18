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미·이란, 20일 파키스탄서 2차 종전 협상 전망…‘농축 우라늄’ 이견 좁힐까

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본문 요약

미국과 이란의 2차 종전 협상이 오는 20일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열릴 것으로 보인다.

미국과 이란은 지난 1차 협상에서 우라늄 농축 문제 등을 둘러싼 이견을 좁히지 못해 합의에 실패한 바 있다.

미국 언론들에 따르면 미국은 당시 기존에 고수했던 우라늄 농축 전면 금지 입장에서 한발 물러나 20년간 농축 중단 방안을 제시했지만, 이란이 5년을 역제안하면서 협상 타결에 실패했다.

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미·이란, 20일 파키스탄서 2차 종전 협상 전망…‘농축 우라늄’ 이견 좁힐까

입력 2026.04.18 12:14

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

17일(현지시간), 도널드 트럼프 대통령이 미국 애리조나주 피닉스 스카이하버 국제공항에 도착해 취재진과 대화하고 있다. AP 연합뉴스

17일(현지시간), 도널드 트럼프 대통령이 미국 애리조나주 피닉스 스카이하버 국제공항에 도착해 취재진과 대화하고 있다. AP 연합뉴스

미국과 이란의 2차 종전 협상이 오는 20일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열릴 것으로 보인다.

17일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 행정부 고위 관계자는 양국 간 회담이 오는 20일 파키스탄에서 열릴 가능성이 높다고 밝혔다.

이란 당국자들도 CNN에 협상단이 19일 이슬라마바드에 도착할 것이며, 20일에 회담이 개최될 것으로 보인다고 전했다. 양국 정부가 공식적으로 회담 일정을 발표하지는 않았지만, 비공식적으로는 모두 20일을 유력한 날짜로 꼽고 있는 셈이다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 언론 인터뷰를 통해 이번 주말 협상이 재개될 것이라며 합의 타결 가능성을 내비쳤다. 그는 블룸버그와 인터뷰에서는 “주요 쟁점이 대부분 마무리됐다”고 주장했다.

이란도 이스라엘-레바논 휴전 발효에 따라 호르무즈 해협을 개방한다고 밝혀 종전 기대감을 키우고 있다.

다만 핵심 쟁점인 우라늄 농축 중단과 이란의 핵 포기 등에 대한 양측 간 이견이 뚜렷한 상황이다. 특히 이란의 농축우라늄 반출 여부가 이번 협상의 핵심 쟁점이 될 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이란이 ‘핵먼지’, 즉 농축우라늄을 포기하고 미국에 넘기로 했다고 주장했지만, 이란은 이를 부인하고 나섰다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이란 국영 IRIB 방송과 인터뷰에서 “이란의 농축 우라늄은 그 어디로도 이전되지 않을 것”이라고 강조했다.

이란의 한 고위급 당국자도 CNN에 “논의할 가치도 없는 일”이라고 일축하면서 트럼프 대통령의 잇따른 공개 언급이 진행 중인 협상을 깨트릴 수 있다고 경고했다.

미국과 이란은 지난 1차 협상에서 우라늄 농축 문제 등을 둘러싼 이견을 좁히지 못해 합의에 실패한 바 있다.

미국 언론들에 따르면 미국은 당시 기존에 고수했던 우라늄 농축 전면 금지 입장에서 한발 물러나 20년간 농축 중단 방안을 제시했지만, 이란이 5년을 역제안하면서 협상 타결에 실패했다.

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