창간 80주년 경향신문

벚꽃 지고 ‘겹벚꽃’ 활짝…핑크빛으로 물든 봄나들이길

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

주말 전국 날씨가 초여름을 방불케 하는 기온을 보이자 겹벚꽃과 철쭉 등 꽃들이 피어나며 전국을 분홍빛으로 물들이고 있다.

하남시 미사경정공원 일대에는 분홍빛 겹벚꽃이 만개해 사진 명소로 관광객들의 발길이 끊이지 않고 있다.

인근 미사호수공원에서는 튤립과 수선화도 만개했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

벚꽃 지고 ‘겹벚꽃’ 활짝…핑크빛으로 물든 봄나들이길

입력 2026.04.18 13:59

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

비가 내린 17일 오전 제주시 오라동의 한 도로변에 겹벚꽃이 활짝 피어 화사한 봄기운을 더하고 있다. 연합뉴스

비가 내린 17일 오전 제주시 오라동의 한 도로변에 겹벚꽃이 활짝 피어 화사한 봄기운을 더하고 있다. 연합뉴스

주말 전국 날씨가 초여름을 방불케 하는 기온을 보이자 겹벚꽃과 철쭉 등 꽃들이 피어나며 전국을 분홍빛으로 물들이고 있다.

대표적으로 전북 완주 꽃동산에는 분홍빛의 겹벚꽃과 붉은 철쭉이 동시에 만개해 상춘객들이 줄을 잇고 있다. 꽃동산은 인근 시민이 40년간 가꾸던 곳으로, 2010년 시민에게 개방되면서 전주의 봄꽃 명소로 자리 잡았다고 한다. 1만5000㎡ 규모의 동산에 꽃나무 약 1만 주가 심겨 있다.

전주시는 인근에서 플리마켓과 버스킹 공연 등 다양한 행사도 진행한다.

포근한 날씨를 보인 13일 부산 중구 부산민주공원 겹벚꽃 동산을 찾은 시민과 관광객들이 만개한 겹벚꽃을 감상하고 사진을 찍으며 봄의 정취를 즐기고 있다. 연합뉴스

포근한 날씨를 보인 13일 부산 중구 부산민주공원 겹벚꽃 동산을 찾은 시민과 관광객들이 만개한 겹벚꽃을 감상하고 사진을 찍으며 봄의 정취를 즐기고 있다. 연합뉴스

경기 하남시에도 겹벚쫓이 벚꽃이 진 자리를 대신해 화려한 꽃물결을 뽐내고 있다. 하남시 미사경정공원 일대에는 분홍빛 겹벚꽃이 만개해 사진 명소로 관광객들의 발길이 끊이지 않고 있다. 인근 미사호수공원에서는 튤립과 수선화도 만개했다.

제주를 비롯해 경주시 불국사 입구 일대에 조성된 불국사공원에도 겹벚꽃이 활짝 피었다.

대구시 대구대학교 경산캠퍼스 공공인재대학 뒤편 산책로에도 겹벚꽃을 감상하려는 시민들의 행렬이 이어지고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글