트럼프 “이란과 합의 안되면 휴전 연장 없이 폭격할수도” 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과 종전 합의를 이루지 못하면 휴전을 연장하지 않고 공습을 재개할 수 있다고 밝혔다. 다만 그는 “(협상) 상황이 잘 진행되고 있는 것처럼 보인다”고 덧붙이기도 했다.

로이터·타스 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 애리조나주 피닉스에서 워싱턴으로 돌아오는 에어포스원 기내에서 취재진과 만나 오는 22일까지 미국과 이란이 합의에 이르지 못하면 휴전을 연장할 가능성에 대해 “아마도 휴전을 연장하지 않겠지만, (이란 해상에 대한) 봉쇄는 계속 할 것”이라고 말했다.

이어 “봉쇄가 유지되면 불행하게도 우리는 다시 폭탄을 투하해야 한다”고 덧붙였다. 협상이 지지부진 할 경우 이란 공격을 재개할 수 있다고 압박한 것이다.

미국과 이란은 지난 7일 파키스탄의 중재로 ‘2주 휴전’에 들어간 상태다. 오는 21(이란 현지시간 기준 22일)을 마감 시한으로 정하고 종전 협상을 벌이고 있다.

트럼프 대통령은 이란과 협상이 결렬되더라도 어떻게든 이란의 고농축 우라늄을 확보하겠다고 말했다고 CNN은 보도했다.

트럼프 대통령은 “구체적인 시간을 말해줄 수는 없지만 만약 협정에 서명하면 그때는 말할 수 있을 것”이라며 “협정에 서명하면 언젠가 이란과 함께 우리가 그것을 함께 100% 미국으로 가져올 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 “20분 전 꽤 좋은 소식이 있었다”면서 “중동에서 이란 상황이 잘 진행되고 있는 것처럼 보인다”고 낙관적인 전망을 내놓기도 했다. 다만 구체적인 내용에 대해서는 “곧 듣게 될 것”이라고만 말했다.