창간 80주년 경향신문

트럼프 “이란과 합의 안되면 휴전 연장 없이 폭격할수도” 압박

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일 이란과 종전 합의를 이루지 못하면 휴전을 연장하지 않고 공습을 재개할 수 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "구체적인 시간을 말해줄 수는 없지만 만약 협정에 서명하면 그때는 말할 수 있을 것"이라며 "협정에 서명하면 언젠가 이란과 함께 우리가 그것을 함께 100% 미국으로 가져올 것"이라고 했다.

트럼프 대통령은 "20분 전 꽤 좋은 소식이 있었다"면서 "중동에서 이란 상황이 잘 진행되고 있는 것처럼 보인다"고 낙관적인 전망을 내놓기도 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 “이란과 합의 안되면 휴전 연장 없이 폭격할수도” 압박

입력 2026.04.18 14:06

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과 종전 합의를 이루지 못하면 휴전을 연장하지 않고 공습을 재개할 수 있다고 밝혔다. 다만 그는 “(협상) 상황이 잘 진행되고 있는 것처럼 보인다”고 덧붙이기도 했다.

로이터·타스 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 애리조나주 피닉스에서 워싱턴으로 돌아오는 에어포스원 기내에서 취재진과 만나 오는 22일까지 미국과 이란이 합의에 이르지 못하면 휴전을 연장할 가능성에 대해 “아마도 휴전을 연장하지 않겠지만, (이란 해상에 대한) 봉쇄는 계속 할 것”이라고 말했다.

이어 “봉쇄가 유지되면 불행하게도 우리는 다시 폭탄을 투하해야 한다”고 덧붙였다. 협상이 지지부진 할 경우 이란 공격을 재개할 수 있다고 압박한 것이다.

미국과 이란은 지난 7일 파키스탄의 중재로 ‘2주 휴전’에 들어간 상태다. 오는 21(이란 현지시간 기준 22일)을 마감 시한으로 정하고 종전 협상을 벌이고 있다.

트럼프 대통령은 이란과 협상이 결렬되더라도 어떻게든 이란의 고농축 우라늄을 확보하겠다고 말했다고 CNN은 보도했다.

트럼프 대통령은 “구체적인 시간을 말해줄 수는 없지만 만약 협정에 서명하면 그때는 말할 수 있을 것”이라며 “협정에 서명하면 언젠가 이란과 함께 우리가 그것을 함께 100% 미국으로 가져올 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 “20분 전 꽤 좋은 소식이 있었다”면서 “중동에서 이란 상황이 잘 진행되고 있는 것처럼 보인다”고 낙관적인 전망을 내놓기도 했다. 다만 구체적인 내용에 대해서는 “곧 듣게 될 것”이라고만 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글